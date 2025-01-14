Dünya Kupası öncesi acımasız temizlik: Üç milyon köpek öldürülecek!

"FAS'IN ÇİRKİN SIRRI"

Hayvan hakları savunucusu Jane Goodall, uluslararası futbol federasyonuna bir mektup yazarak, federasyonun "korkunç bir barbarlık eylemi"ne göz yumduğunu ileri sürdü ve derhal eylem çağrısında bulundu.

Uluslararası Hayvan Koalisyonu, sokak köpeklerini öldürmek için kullanılan korkunç yöntemleri ayrıntılarıyla anlatarak "Fas'ın çirkin sırrını" ifşa etmek için bir kampanya başlattı.