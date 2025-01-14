Dünya Kupası öncesi acımasız temizlik: Üç milyon köpek öldürülecek!
FIFA Dünya Kupası öncesinde Fas sokaklarında yapılacak temizlik kapsamında üç milyon köpek öldürülecek. Önde gelen hayvan hakları grupları, FIFA'yı alınan karar konusunda harekete geçmeye çağırdı. Köpeklerin zehirlendiği, bazen ateşli silahlarla vurulduğu veya sokaklardan toplatılarak öldürüldükleri tesislere götürüldükleri öne sürüldü. FIFA iddialara henüz yanıt vermedi, ancak görmezden gelinmesi durumunda kurumun bir halkla ilişkiler felaketiyle karşı karşıya kalabileceği düşünülüyor.
HAYVAN HAKLARI GRUPLARI DEVREDE
FIFA Dünya Kupası öncesinde Fas sokaklarında yapılacak temizlik kapsamında üç milyon köpek öldürülecek.
Önde gelen hayvan hakları grupları, Fas'ı kararından dolayı kınadı ve FIFA'yı 2030 Dünya Kupası öncesinde alınan karar konusunda harekete geçmeye çağırdı.