Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor

Dünyanın önde gelen büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir araya geliyor. Zirvede 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor. Birliğin genişlemesi, ticarette "dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar, toplantıların ana gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın zirvede Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesi bekleniyor.

Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor - 1

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, bugün 16'ncı BRICS Zirvesi için dünya liderlerini ağırlıyor.

Rusya'nın 2024 için dönem başkanlığı yaptığı BRICS'in genişlemiş haliyle ilk defa düzenlenen bu yılki liderler zirvesi, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etme girişimlerinin devam ettiği bir dönemde ayrı bir önem taşıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor - 2

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR 

BRICS, (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti) Batı'nın ekonomik birliğine bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması öngörülüyor.

Erdoğan'ın yarın, zirvenin ikinci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Putin'in daveti üzerine zirveye katılacak liderler arasında yer alıyor.

Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor - 3

BİRLİK GENİŞLİYOR

Volga Nehri kıyısında yer alan Kazan, aynı zamanda Rusya'nın önemli siyaset, bilim, eğitim, kültür ve spor merkezlerinden biri.

Zirve, ocak ayında İran, Mısır, Etiyopya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gruba dahil olmasıyla gerçekleşen BRICS genişlemesinin ardından düzenlenen ilk zirve olma özelliğini taşıyor.

Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor - 4

NÜFUSLARI DÜNYANIN YARISI

On üyeli BRICS örgütünün toplam gayri safi yurtiçi hasılası şu anda küresel toplamın yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Nüfusları ise dünya toplamının neredeyse yarısını oluştururken, ticaretleri de küresel toplamın beşte biri.

Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor - 5
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