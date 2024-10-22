Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor
Dünyanın önde gelen büyümekte olan ekonomilerinin oluşturduğu BRICS ülkelerinin liderleri, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir araya geliyor. Zirvede 30'dan fazla ülkenin temsil edilmesi bekleniyor. Birliğin genişlemesi, ticarette "dolarsızlaşma" ve bölgesel çatışmalar, toplantıların ana gündemi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın zirvede Rus mevkidaşı Putin ile görüşmesi bekleniyor.
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, bugün 16'ncı BRICS Zirvesi için dünya liderlerini ağırlıyor.
Rusya'nın 2024 için dönem başkanlığı yaptığı BRICS'in genişlemiş haliyle ilk defa düzenlenen bu yılki liderler zirvesi, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etme girişimlerinin devam ettiği bir dönemde ayrı bir önem taşıyor.