Dünya liderleri Rusya'da: BRICS Zirvesi Kazan'da toplanıyor

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan, bugün 16'ncı BRICS Zirvesi için dünya liderlerini ağırlıyor.

Rusya'nın 2024 için dönem başkanlığı yaptığı BRICS'in genişlemiş haliyle ilk defa düzenlenen bu yılki liderler zirvesi, Batılı ülkelerin Rusya'yı izole etme girişimlerinin devam ettiği bir dönemde ayrı bir önem taşıyor.