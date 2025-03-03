Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj

İNGİLTERE VE FRANSA SAVAŞI BİTİRECEK PLANI ÇALIŞACAK

İngiltere ve Fransa, savaşı bitirecek bir planı çalışmak üzere Ukrayna'yla anlaştı

Starmer zirve öncesi BBC'ye verdiği röportajda, Trump ile Zelenski arasında yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatarak, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Başkan Trump ve Başkan Zelenski'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Starmer, ayrıca Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti.