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Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj

İngiltere'nin başkenti Londra, Ukrayna için kritik öneme sahip bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İngiltere, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi bir araya getiren toplantının ardından, Kiev'e askeri yardımların süreceği açıklandı. Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuların ele alındığı zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Ukrayna lideri Zelenski ABD yönetimine, maden anlaşmasını imzalamaya hazır oldukları mesajını verdi.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 1

BAKAN FİDAN LONDRA'DA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında iplerin gerilmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir zirve gerçekleşti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın girişimiyle Londra'da yapılan zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 2

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya askeri yardım sağlama ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Barış anlaşması sağlanması durumunda ise Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerinin artırılacağını vurguladı.

Başbakan Starmer, mevcut durumda daha fazla konuşmaya zaman olmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını dile getirdi.

Bugün bazı ülkelerin Ukrayna için Avrupa planının bir parçası olmak istediklerini belirttiğini söyleyen Starmer, ABD'den olumlu bir sonuç alınacağına inandığını ve aksi takdirde bu adımı atmayacağını ifade etti.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 3

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta Washington'da yaşanan tartışmanın ardından yapılan zirvede, toplantıya katılan bazı temsilcilerin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Ukrayna'ya desteği ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinde üsteleneceği rol de masaya yatırıldı.

Katılımcılar, gelecekteki Rus saldırılarına karşı caydırıcı olacak önlemleri de ele aldı.

Von der Leyen, Avrupa'nın yeniden silahlanması konusunu da toplantı katılımcılarına açtığını ifade etti.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 4

İNGİLTERE VE FRANSA SAVAŞI BİTİRECEK PLANI ÇALIŞACAK

İngiltere ve Fransa, savaşı bitirecek bir planı çalışmak üzere Ukrayna'yla anlaştı

Starmer zirve öncesi BBC'ye verdiği röportajda, Trump ile Zelenski arasında yaşanan tartışmayı ofisinde izlediğini anlatarak, "Kimse bunu görmek istemez. O gün telefonla hemen Başkan Trump ve Başkan Zelenski'yi aradım. Çünkü bana göre Avrupa ve İngiltere'nin de güvenliği ve savunması için önemli olan Ukrayna'da kalıcı barışa odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Starmer, ayrıca Fransa ve 1-2 ülkeyle birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etti.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 5

İNGİLTERE İLE KREDİ ANLAŞMASI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile iki ülke arasında kredi anlaşması imzaladı.

Zelenski, kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini belirterek, "Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz." paylaşımı yaptı.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 6

Trump ile Zelenski arasında 28 Şubat'ta Oval Ofis'te yapılan görüşmede tartışma yaşanmış, bunun üzerine daha önceden planlanan ortak basın toplantısı iptal edilerek Zelenski, Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

Tartışma sırasında Trump, Ukrayna liderinin tutumunu eleştirirken Zelenski de ülkesine yönelik destek beklentisini dile getirmişti.

Tartışma üzerine, nadir toprak elementleri anlaşması da imzalanmamıştı.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 7

Başkan Trump, Oval Ofis'teki hararetli tartışmanın ardından Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin barışa henüz hazır olmadığını savunmuştu.

Zelenskiy, Fox News'a verdiği mülakatta Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki soru üzerine özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını vermişti.

Çok sayıda Avrupalı lider tartışmanın ardından Ukrayna'ya destek paylaşımında bulunmuştu.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 8

Oval Ofis'teki tartışma sonrasında ABD'den ayrılan Zelenski, Londra'ya gelmişti.

Beyaz Saray'daki tartışma sonrası Ukrayna konusu ve Londra'da yapılacak liderler zirvesi gündemin ilk sırasına yerleşmişti.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 9

ZELENSKİ: ABD İLE İLİŞKİLERİMİZİN DEVAM EDECEĞİNE İNANIYORUM

Ukrayna lideri Zelenski, zirvenin ardından İngiltere Kralı 3. Charles tarafından Doğu İngiltere'deki Sandringham malikesinde ağırlandı..

Zelenski de Kral'la görüşmesinin ardından röportaj verdi.

Washington yönetimine seslenerek maden anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını söyledi.

"Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerimizin devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı..

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj - 10

"AVRUPA'DA BİRLİK VE BERABERLİK UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE"

Zelenski sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada ise, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirveyi değerlendirdi.

Zirvede, Ukrayna halkına ve ülkesine yönelik güçlü destek hissettiğini kaydeden Zelenski, "Londra'daki zirve Ukrayna'ya ve Avrupa'nın ortak geleceğine adanmıştır." dedi.

Londra'da, ülkesine güvenlik garantilerinin verilmesi ve adil bir barışın sağlanması yönünde görüşmeler yapıldığını aktaran Zelenski, "Gerçek barış ve garanti altına alınmış güvenlik için Amerika ile işbirliğinin sağlam bir temelini oluşturmak amacıyla hep birlikte Avrupa'da çalışıyoruz. Avrupa'da birlik ve beraberlik uzun zamandır görülmemiş bir düzeyde." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da adil barışın sağlanmasına destek veren herkese teşekkür eden Zelenski, "Ortak güç geleceğimizi koruyabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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