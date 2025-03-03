Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Zelenski'den ABD'ye mesaj
İngiltere'nin başkenti Londra, Ukrayna için kritik öneme sahip bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İngiltere, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'yi bir araya getiren toplantının ardından, Kiev'e askeri yardımların süreceği açıklandı. Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuların ele alındığı zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. Ukrayna lideri Zelenski ABD yönetimine, maden anlaşmasını imzalamaya hazır oldukları mesajını verdi.
BAKAN FİDAN LONDRA'DA
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında iplerin gerilmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir zirve gerçekleşti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın girişimiyle Londra'da yapılan zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
Zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.