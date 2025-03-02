Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya askeri yardım sağlama ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Barış anlaşması sağlanması durumunda ise Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerinin artırılacağını vurguladı.



Başbakan Starmer, mevcut durumda daha fazla konuşmaya zaman olmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını dile getirdi.



Bugün bazı ülkelerin Ukrayna için Avrupa planının bir parçası olmak istediklerini belirttiğini söyleyen Starmer, ABD'den olumlu bir sonuç alınacağına inandığını ve aksi takdirde bu adımı atmayacağını ifade etti.