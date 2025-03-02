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Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı

Bugün dünyanın gözü İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu zirveye çevrildi. Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuların ele alındığı zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya askeri yardım sağlama ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı - 1

BAKAN FİDAN LONDRA'DA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında iplerin gerilmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir zirve gerçekleşti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın girişimiyle Londra'da yapılan zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı - 2

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya askeri yardım sağlama ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Barış anlaşması sağlanması durumunda ise Ukrayna’nın savunma kabiliyetlerinin artırılacağını vurguladı.

Başbakan Starmer, mevcut durumda daha fazla konuşmaya zaman olmadığını ve harekete geçilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ABD'nin güvenilmez bir müttefik olduğu yönündeki görüşlere katılmadığını dile getirdi.

Bugün bazı ülkelerin Ukrayna için Avrupa planının bir parçası olmak istediklerini belirttiğini söyleyen Starmer, ABD'den olumlu bir sonuç alınacağına inandığını ve aksi takdirde bu adımı atmayacağını ifade etti.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı - 3

MACRON ALANA ULAŞAN İLK LİDERLERDEN OLDU

Zirvede, ABD'nin Ukrayna'ya desteği ve bu ülkeye sağlanacak güvenlik garantilerinde üsteleneceği rol de masaya yatırıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lancaster House’a ilk ulaşan liderlerden oldu.

Başbakan Starmer, Fransa ile birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etmişti.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı - 4

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın art arda zirvenin gerçekleşeceği alanda görüntülendi. Başbakan Keir Starmer, liderleri kapıda karşılayarak içeriye doğru eşlik etti.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı - 5

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ilk gelen lider olmuş, Starmer ile ikili görüşme de yapmıştı.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı - 6

Londra'daki zirve, ABD ve Rusya arasında başlayan normalleşme süreci ile bu duruma karşı Avrupa'nın pozisyon belirlemek amacıyla şubat ayında başlattığı konferanslar sürecinin parçası olarak görülüyor.

Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı - 7
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