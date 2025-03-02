Dünya liderleri "Rusya'ya ekonomik baskıyı sürdürme" kararı aldı: Türkiye'den toplantıya Hakan Fidan katıldı
Bugün dünyanın gözü İngiltere'de düzenlenen Ukrayna konulu zirveye çevrildi. Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri ve bu ülkede kalıcı barışın sağlanması gibi konuların ele alındığı zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna'ya askeri yardım sağlama ve Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı sürdürme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.
BAKAN FİDAN LONDRA'DA
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında iplerin gerilmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir zirve gerçekleşti.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın girişimiyle Londra'da yapılan zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.
Zirveye Ukrayna, Fransa, Almanya, Danimarka, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, Türkiye, Kanada, Finlandiya, İsveç, Çekya ve Romanya'dan devlet liderleri ve bakanlar katıldı.