Dünya liderleri Trump’a güldü

4

Trump konuşmasının devamında, “ABD'nin ekonomisi gelişiyor. Güvenliğimizi gittikçe arttırdık. Askeri gücümüzü en güçlü hale getirdik. ABD daha güçlü, daha güvenli, daha zengin bir ülkedir. İki yıl önce ben göreve başlamadan öncesine kıyaslayın. Biz bunları sadece ABD halkı için değil dünya için yapıyoruz. Ulusların komşularının haklarını koruduğu ortamlarda, güvenlik, barış ve özgürlük yükselişte olur” ifadelerini kullandı.