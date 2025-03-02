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Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da

Bugün dünyanın gözü İngiltere'de düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Ukrayna konulu zirveye çevrilmiş durumda. Liderler art arda zirvenin yapılacağı alana varmaya başladı. İşte Ukrayna kriziyle ilgili son durum ve liderlerin büyük toplantısından ayrıntılar...

Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da - 1

BAKAN FİDAN LONDRA'DA

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında iplerin gerilmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir zirve düzenleniyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın girişimiyle Londra'da gerçekleşen zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da - 2

MACRON ALANA ULAŞAN İLK LİDERLERDEN OLDU

Avrupa liderler zirvesi üzereyken kısa süre önce pek çok liderin alana ulaştığı görüntüler ajanslara gelmeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lancaster House’a ilk ulaşan liderlerden oldu.

Başbakan Starmer, Fransa ile birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etmişti.

Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da - 3

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın art arda zirvenin gerçekleşeceği alana geldiği görüldü. Başbakan Keir Starmer, liderleri kapıda karşılayarak içeriye doğru eşlik etti.

Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da - 4

İtalya Başbakanı Georgia Meloni, ilk gelen lider olmuş, Starmer ile ikili görüşme de yapmıştı. İlerleyen zamanlarda daha fazla liderin zirvenin gerçekleşeceği alana ulaşması bekleniyor.

Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da - 5

Londra'daki zirve, ABD ve Rusya arasında başlayan normalleşme süreci ile bu duruma karşı Avrupa'nın pozisyon belirlemek amacıyla şubat ayında başlattığı konferanslar sürecinin parçası olarak görülüyor.

Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da - 6
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