Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da
Bugün dünyanın gözü İngiltere'de düzenlenen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katılacağı Ukrayna konulu zirveye çevrilmiş durumda. Liderler art arda zirvenin yapılacağı alana varmaya başladı. İşte Ukrayna kriziyle ilgili son durum ve liderlerin büyük toplantısından ayrıntılar...
BAKAN FİDAN LONDRA'DA
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında iplerin gerilmesinin ardından, İngiltere'nin başkenti Londra'da önemli bir zirve düzenleniyor.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın girişimiyle Londra'da gerçekleşen zirveye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılıyor.