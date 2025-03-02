Dünya liderleri Ukrayna için toplanıyor: Bakan Fidan da Londra'da

MACRON ALANA ULAŞAN İLK LİDERLERDEN OLDU

Avrupa liderler zirvesi üzereyken kısa süre önce pek çok liderin alana ulaştığı görüntüler ajanslara gelmeye başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lancaster House’a ilk ulaşan liderlerden oldu.

Başbakan Starmer, Fransa ile birlikte savaşı bitirecek bir plan üzerinde çalışmak için Ukrayna'yla anlaştıklarını, bunun daha sonra ABD ile de görüşüleceğini ifade etmişti.