Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları

İNGİLTERE: "ŞEFFAF SORUŞTURMA ÇAĞRISINDA BULUNDUK"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze'de World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği hava saldırısı haberi, derinden üzücü. İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğü belirtildi. Bu bilgiyi doğrulamak için çalışıyoruz ve ailelerine tam destek sağlayacağız. Bunlar, hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için çalışan insanlardı. İnsani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yürütebilmeleri esastır. İsrail'e derhal soruşturma ve olup biteni tam ve şeffaf bir şekilde açıklama çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı.