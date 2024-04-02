Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları
İsrail ordusunun Gazze’de uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürdüğü saldırısı başta İngiltere, Polonya, Avustralya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından kınandı, İsrail'den soruşturma talep edildi. Filistin Kızılayı ise cenazelerin Mısır'a gönderileceğini duyurdu.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği ve “World Central Kitchen (WCK)” adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 görevlisinin hayatını kaybettiği saldırısı tepki çekti.