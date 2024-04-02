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Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları

İsrail ordusunun Gazze’de uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürdüğü saldırısı başta İngiltere, Polonya, Avustralya olmak üzere çok sayıda ülke tarafından kınandı, İsrail'den soruşturma talep edildi. Filistin Kızılayı ise cenazelerin Mısır'a gönderileceğini duyurdu.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 1

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin merkezindeki Deir el-Balah'a gerçekleştirdiği ve “World Central Kitchen (WCK)” adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 görevlisinin hayatını kaybettiği saldırısı tepki çekti.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 2

İNGİLTERE: "ŞEFFAF SORUŞTURMA ÇAĞRISINDA BULUNDUK"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze'de World Central Kitchen (WCK) yardım çalışanlarının hayatını kaybettiği hava saldırısı haberi, derinden üzücü. İngiliz vatandaşlarının öldürüldüğü belirtildi. Bu bilgiyi doğrulamak için çalışıyoruz ve ailelerine tam destek sağlayacağız. Bunlar, hayat kurtaran yardımları ulaştırmak için çalışan insanlardı. İnsani yardım çalışanlarının korunması ve işlerini yürütebilmeleri esastır. İsrail'e derhal soruşturma ve olup biteni tam ve şeffaf bir şekilde açıklama çağrısında bulunduk” ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 3

POLONYA: “AÇIKLAMA İSTİYORUZ”

Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yardım sağlayan Polonyalı gönüllünün ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Polonya, uluslararası insani hukukun ve insani yardım çalışanları da dahil olmak üzere sivillerin korunmasının göz ardı edilmesine itiraz ediyor” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski ise İsrail’den açıklama istediklerini aktardı.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 4

İSPANYA: "ATEŞKES TALEP EDİYORUZ"

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares saldırıya yönelik yaptığı paylaşımda, “Gazze'de gıda dağıtan yardım görevlilerinin ölümü dehşete düşürdü. WCK ailesine dayanışma dileklerimi ilettim. İspanya onların çalışmalarını destekliyor. Ateşkes ve insani yardımın girişini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 5

AVRUPA BİRLİĞİ: "ARTIK DURMALI"

Avrupa Birliği'nin (AB) Kriz Yönetimi ve İnsani Yardımlardan Sorumlu Komiseri Janez Lenarcic de saldırıyı kınadı ve ateşkes çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin paylaşım yapan Lenarcic, “Gazze'de insani yardım çalışanlarına yönelik bir saldırıyı daha kınıyorum. Bu artık durmalı. Şimdi ateşkes” ifadelerine yer verdi.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 6

BELÇİKA: "KABUL EDİLEMEZ"

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ise “Yardım çalışanları önemli işler yapıyorlar ve tıpkı siviller gibi korunmaları gerekiyor. Bunların çoğu Gazze’deki çatışmanın kurbanı. Savaşta bile kurallar vardır. Bütün tarafların kurallara saygı duyması gerekiyor. Bu tür eylemler kabul edilemez” değerlendirmesinde bulundu.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 7

MISIR: "ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ"

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu saldırının uluslararası hukukun "açık" ihlali olduğu belirtildi.

Yardım çalışanlarının öldürülmesiyle ilgili tam bir soruşturma yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım için güvenli ve sürdürülebilir erişim sağlayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyması istendi.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 8

ÇİN: "ŞOKTAYIZ" 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin saldırıyı kınayarak, “Çin, sivillere, sivil tesislere zarar veren ve uluslararası hukuku ihlal eden her türlü eyleme karşı çıkıyor. Gazze'de uluslararası yardım çalışanlarına yönelik saldırı karşısında şoktayız” ifadelerini kullandı.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 9

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ:"HIZLI BİR SORUŞTURMA TALEP EDİYORUZ"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gazze'de trajik bir şekilde hayatını kaybeden WCK yardım çalışanlarının ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Uluslararası insancıl hukukun ilkeleri mutlaktır, insani yardım çalışanlarına her zaman saygı gösterilmeli ve onlar korunmalıdır. Hızlı ve inandırıcı bir soruşturma yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 10

AVUSTRALYA: "KABUL EDİLEMEZ"

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden Avustralyalı yardım görevlisi Zomi Frankcom'un ölümünün "kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Franckcom’un ailesine başsağlığı dileyen Başbakan Albanese, İsrail büyükelçisiyle temasa geçildiğini aktardı.

Dünya liderlerinden Gazze'de ölen 7 yardım çalışanı için başsağlığı mesajları - 11

CENAZELERİ MISIR'A GÖNDERİLECEK

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybeden 7 World Central Kitchen çalışanının cenazelerinin, Refah Sınır Kapısından Mısır’a gönderilmek üzere hazırlandığı belirtildi.

Cenazelerin Gazze'nin Deir el-Balah kentindeki El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne, ardından Refah'taki Ebu Yusuf el-Najjar Hastanesi'ne gönderildiği ifade edildi.

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