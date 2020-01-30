Dünya Sağlık Örgütü Corona virüs nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti

Avrupa'da üç hava yolu şirketi, Çin'e uçuşlarını durdurdu. Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, Çin'e karşılıklı tüm uçuşların 9 Şubat'a kadar askıya alındığı belirtildi. Pekin ve Şangay'dan Fransa'ya dönmek isteyen yolcular için bazı özel seferlerin düzenleneceği kaydedildi.



Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yollarınca (SAS)yapılan açıklamada da Pekin ve Şangay seferlerinin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu ve 2 kent için de 9 Şubat'a kadar bilet satılmayacağı bildirildi.



İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia'dan yapılan açıklamada da Çin'de tek uçuş noktası olan Şangay seferlerinin şubat ayı boyunca askıya alındığı belirtildi.