Dünya Sağlık Örgütü Corona virüs nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs (2019-nCoV) salgınıyla ilgili, "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.
Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığının altını çizen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, kararın ardındaki ana sebebin salgına ilişkin başka ülkelerdeki zayıf sağlık durumu olduğunu söyledi.
Karar için, "Temel sebep Çin'de olup bitenler değil, diğer ülkelerde olanlar" ifadesini kullanan Ghebreyesus, karara rağmen Çin ile ticari aktiviteleri ve ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.
DSÖ'nün acil durum prosedürü nasıl işleyecek;
- İlgili ülkelere salgının sonuçlarından insanları korumak için bazı önlemler dayatılabilecek.
-Önlemler uluslararası trafik ve ticareti önünde gereksiz engel oluşturamayacak
- Bireylerin seyahatleri veya malların taşınması kısıtlanabilecek.
- Birçok ülkede kişilerin tamamı ya da bir kısmı yakın takibe alınabilecek.
- Tavsiyeler DSÖ üyesi devletler için bağlayıcı ancak yaptırım mekanizması yok.
-Tavsiyelere uymayan devletlerin diğer devletlerden baskı görmesi söz konusu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Çin'in Vuhan kentinden, yaşadığı Chicago'ya gelen bir kadının, virüsü eşine de bulaştırdığını açıkladı.
Son vaka ile ABD'de koronavirüs taşıyan hasta sayısı 6'ya çıkarken yetkililer, 5 hastanın virüsü Çin seyahatinden kaptığını, son hastaya ise Çin'den dönen eşinden bulaştığını kaydetti.
Son vaka ile virüs ilk kez ABD'de kişiden kişiye bulaşmış oldu.
Filipinler'de, yeni tip corona virüs (2019-nVoC) vakasına ilk kez rastlandı. CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 21 Ocak'ta Wuhan'dan ülkeye Hong Kong üzerinden gelen 38 yaşındaki Çinli bir kadının hafif öksürük şikayeti üzerine 25 Ocak'ta doktora başvurduğu belirtildi. Metro Manila bölgesinde bir devlet hastanesine yatırılan hastada test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirilen açıklamada, ancak hastada halihazırda herhangi bir semptomun görülmediği vurgulandı.
Hindistan'da, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip coronavirüs (2019-nVoC) vakasına rastlandı.
Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Kerala eyaletinde Wuhan Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencide yeni tip corona virüs tespit edildi.
Üniversite öğrencisi, hastanede müşahede altına alındı.
Corona virüsün Tibet'e sıçramasıyla salgın ülkenin her yerine yayılmış oldu.
Çin'de nüfusu halihazırda 1 milyar 427 milyon yaşıyor.
Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ,Makao ve Tibet özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.
Yeni tip corona virüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Filipinler, Hindistan, Finlandiya, Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, BAE ve Almanya'ya da sıçradı.
Fransa'da corona virüs vaka sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.
Paris'te bir doktorda corona virüse rastlandığı, karantinaya alınan doktorun virüsü bir hastadan kaptığı açıklandı.
Güney Kore'de de ülkede görülen vaka sayısı 6'ya çıktı.
Rusya, Çin’le sınırını kapatma ve Çin vatandaşlarına vize sınırlaması getirme kararı aldı. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da gerçekleştirilen kabine toplantısında, yeni tip corona virüs sebebiyle alınacak önlemleri değerlendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik elektronik vize uygulamasının geçici bir süreliğine durdurulduğunu kaydetti.
Belçika'daki seyahat acenteleri, Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip corona virüs salgını nedeniyle Çin'e yapılacak turları iptal etti.
Yeni Zelanda ve Singapur hükümetleri, yeni tip salgını üzerine virüsün ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters, yeni tip corona virüs sebebiyle Yeni Zelanda Hava Yollarına (Air New Zealand) ait 300 yolcu kapasiteli uçakla charter seferi yapılarak, Yeni Zelandalıların Wuhan'dan ülkeye getireceğini belirtti. Her iki ülkeden yetkililerin uçuş detayları üzerinde çalıştığını aktaran Peters, uçuşun hala Çin'in onayına tabi olduğunu ifade etti. Peters, uçakta boş kalan yerlerin Pasifik Adası ya da Avustralya vatandaşlarına teklif edileceğini kaydetti.
Kyodo ajansının haberine göre Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip corona virüs salgınının patlak verdiği Wuhan kentinden dün ilk charter uçağıyla tahliye edilen 206 Japonya vatandaşından 3'ünde virüse rastlandığı belirtildi. Böylece ülkede virüsün görüldüğü kişi sayısı 11 oldu. İkinci charter uçağıyla Wuhan'dan Japonya'ya dönen 210 Japon'dan ateş ve öksürük şikayeti bulunan 13'ünün enfeksiyon hastalıkları tedavisinde uzmanlaşmış bir hastaneye götürüleceği bildirildi.
Japonya Ulusal Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, virüsün tespit edildiği söz konusu 3 kişiden 2'sinde bulgulara rastlanmadığını ve böyle bir duruma Çin dışında ilk kez rastlandığını açıkladı.
Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip corona virüs ( nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor.
Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kentte 2003'te şiddetli akut solunum yolu (SARS) salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesinin yeniden faaliyete geçirileceği bildirildi. SARS salgınından sonra kapatılan hastanenin yenilenmesi için çalışmaların başladığı aktarılarak, hastanenin 1000 yataklı olacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kapladığı belirtildi.
Google ayrıca Hong Kong ve Tayvan'da bulunan ofislerini de kapatma kararı aldı. İsveç kökenli uluslararası bir mobilya firmasi ise Çin'deki mağazalarının yarısını kapattı.
Avrupa'da üç hava yolu şirketi, Çin'e uçuşlarını durdurdu. Fransız Hava Yolu şirketi Air France'dan yapılan açıklamada, Çin'e karşılıklı tüm uçuşların 9 Şubat'a kadar askıya alındığı belirtildi. Pekin ve Şangay'dan Fransa'ya dönmek isteyen yolcular için bazı özel seferlerin düzenleneceği kaydedildi.
Danimarka, İsveç ve Norveç'in ortakları arasında yer aldığı İskandinav Hava Yollarınca (SAS)yapılan açıklamada da Pekin ve Şangay seferlerinin 9 Şubat'a kadar durdurulduğu ve 2 kent için de 9 Şubat'a kadar bilet satılmayacağı bildirildi.
İspanya'nın eski ulusal hava yolu şirketi Iberia'dan yapılan açıklamada da Çin'de tek uçuş noktası olan Şangay seferlerinin şubat ayı boyunca askıya alındığı belirtildi.
Çin'deki corona virüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat'taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart'taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilirken, Formula 1 yönetimi de 17-19 Nisan'daki grand prix öncesinde gelişmeleri takip ettiklerini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, futbolun bütün unsurlarının virüs vakalarından etkilenmemesi için bütün seviyelerdeki liglerin başlama tarihinin ertelendiği kaydedildi.
Yaya Toure, Marouane Fellaini, Oscar, Marko Arnautovic, Salomon Rondon gibi çok sayıda yıldız futbolcunun kariyerini sürdürdüğü Çin Süper Ligi'nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı.