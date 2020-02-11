Dünya Sağlık Örgütü corona virüsün adını değiştirdi, aşı için tarih verdi (Corona virüsünde son durum)

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi.
Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti.
İngiltere Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısının 8'e çıktığını açıklarken yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın tehdit" ilan etmişti.
Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.
Hong Kong'da bir binada farklı katlarda yaşayan iki ayrı kişide virüs tespit edildi. Bina karantina altına alındı.
Hastaların temasta olduğu kişiler tespit edilmeye çalışılırken, bina sakinleri otobüslerle tahliye edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle bin 18 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının bin 16'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.
Çin ana karasında vaka sayısı 42 bin 638'e ulaştı.
Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya: 161, Singapur: 43, Tayland: 32, Güney Kore: 27, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 6, İngiltere: 8, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1.
Fransa Alplerinde bir kayak merkezinde tatil yapan bir grup İngiliz’de virüse rastlandı. Yetkililer, bu kişilerle aynı yerde konaklayan herkese ulaşmak için harekete geçti.
Fransa, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahet etmeyin uyarısında da bulundu.
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Milyonlarca Çinli'nin işbaşı yapması bekleniyor.
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