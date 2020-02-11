Dünya Sağlık Örgütü corona virüsün adını değiştirdi, aşı için tarih verdi (Corona virüsünde son durum)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı açıklamada, Çin'de çıkan yeni tip Corona virüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu. DSÖ Direktörü, corona virüsüne karşı aşının 18 ayda geliştirilebileceğini söyledi. Diğer taraftan, Çin'de ortaya çıkan virüs salgınında can kaybı bin 18 oldu. Vaka sayısı 42 bini geçti. İngiltere, İspanya ve Fransa'da görülen yeni vakalar Avrupa'yı telaşlandırdı.

"COVID-19"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi.
"Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı.
Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.

BİR GÜNDE 108 CAN ALDI

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi.

Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti. 

Yeni tip corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 42 bini aştı

11 KİŞİYE VİRÜS BULAŞTIRDI

İngiltere'de yetkililer, 11 kişiye yeni tip corona virüsü bulaştırdığı tahmin edilen İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışıyor. Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın virüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor.
Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor. Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı.
Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı. Ayrıca kentteki bir ilkokulda çalışan bir öğretmene de virüs bulaşmış olabileceğine dair iddialar nedeniyle ailelerin çocuklarını söz konusu okula göndermediği belirtildi.
Öte yandan Walsh, yaptığı açıklamada, tamamen iyileştiğini duyurdu. Hiçbir belirti göstermemesine karşın şüphe üzerine hastaneye giden Walsh, virüsü taşıdığının tespit edilmesinin ardından hastanede karantinada tedavi gördüğünü söyledi. Walsh, kendisi iyileşse de virüsün bulaştığı diğer kişileri düşündüğünü kaydetti.

İNGİLTERE'DE CORONA VİRÜSÜ İÇİN ÖNLEM

İngiltere Sağlık Bakanlığı, dün ülkedeki vaka sayısının 8'e çıktığını açıklarken yeni tip koronavirüsü "ciddi ve yakın tehdit" ilan etmişti.

Virüsün yayılmasını geciktirmek veya önlemek için yeni kararlar alan Bakanlık, koronavirüs taşıyan kişilerin zorla karantinaya alınabileceklerini ve halk sağlığına tehdit oluşturmaları durumunda istemeseler dahi tecrit edilebileceklerini duyurmuştu.

Şİ CİNPİNG MASKE TAKIP SOKAĞA ÇIKTI

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, halka moral vermek amacıyla maske takarak sokağa çıktı.

Başkent Pekin'de salgını önleme ve kontrol çalışmalarını denetleyen Şi Cinping, Wuhan'da görev yapan doktorlarla da video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.

Hong Kong'da bir binada farklı katlarda yaşayan iki ayrı kişide virüs tespit edildi. Bina karantina altına alındı.

 Hastaların temasta olduğu kişiler tespit edilmeye çalışılırken, bina sakinleri otobüslerle tahliye edildi.

BİN 18 KİŞİ YAŞAMINI YİRİDİ

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle bin 18 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının bin 16'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı. 

Çin ana karasında vaka sayısı 42 bin 638'e ulaştı. 

Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya: 161, Singapur: 43, Tayland: 32, Güney Kore: 27, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 6, İngiltere: 8, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1.

KULUÇKA 24 GÜN SÜREBİLİR

Çin'de yapılan bir araştırma, yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) kuluçka döneminin 24 gün sürebileceğini gösterdi. Yerel basında çıkan haberlere göre, Çin'in önde gelen epidemiyologlarından Cong Nanşan ve ekibi, corona virüsü tespit edilen 1099 kişinin tıbbi kayıtlarını inceledi.
Hastaların sadece 13'ünün vahşi hayvanlarla temas ettiğini, yaklaşık üçte birinin ise salgının çıkış noktası olan Wuhan kentinde bulunduğunu ortaya koyan çalışmada, koronavirüsün kuluçka süresinin 24 güne kadar değiştiği görüldü. Ayrıntıları medRvix'te yayımlanan çalışmada, ortalama kuluçka süresinin de 3 gün olduğu tespit edildi. Başka bir araştırmada, bu süre 5 gün olarak belirlenmişti.
Uzmanlar, hastalardan yalnızca yüzde 43,8'inde ilk belirti olarak ateş görüldüğünü, yüzde 90'ının hastaneye kaldırılmalarının ardından ateşlendiğini, dörtte birinin altta yatan bir sağlık sorunu olduğunu bildirdi. Hastaneye kaldırılma sürecinde en yaygın komplikasyonun yüzde 79,1 ile zatürre, yüzde 3,37 ile akut solunum yetersizliği olduğu kaydedildi.

AB SAĞLIK BAKANLARI OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Avrupa Birliği (AB) sağlık bakanlarının, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınını görüşmek için 13 Şubat'ta olağanüstü toplanacağı bildirildi.
AB Komisyonu Sözcüsü Stefan De Keersmaecker, sağlık bakanlarının corona virüsü salgınına ilişkin gelişmeleri ele alacağını ifade etti.
AB geçen hafta yeni tip corona virüsü  salgınının araştırılması için 10 milyon euro  hibe edeceğini açıklamıştı.
İngiltere, İspanya ve Fransa'da yeni vakalar ortaya çıktı.
İngiltere ve İspanya'daki hastaların virüsü Fransa'da hasta bir kişiyle temasla aldığı belirtiliyor. İspanya'daki hastanın İngiltere vatandaşı olduğu ifade edildi.

Fransa Alplerinde bir kayak merkezinde tatil yapan bir grup İngiliz’de virüse rastlandı. Yetkililer, bu kişilerle aynı yerde konaklayan herkese ulaşmak için harekete geçti.

Fransa, vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e seyahet etmeyin uyarısında da bulundu.

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