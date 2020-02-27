Dünya Sağlık Örgütü: Virüs, salgın (pandemi) potansiyeli taşıyor

Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 19:53 | Son Güncelleme : 27.02.2020 - 20:50
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'un Çin'de kontrol altına alınıyor gibi göründüğünü belirterek, "Ama bildiğiniz gibi dünyanın geri kalanında olanlar şimdi bizim en büyük endişemiz." dedi.
Dün düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 için "salgın (pandemi)" kelimesinin kullanılmasına karşı çıkan Ghebreyesus, bugün ise "Virüs, salgın (pandemi) potansiyeli taşıyor." ifadesini kullandı.