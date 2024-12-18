Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor
Kalp krizi dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalbi güçlendirmek ve kalp krizi riskini azaltmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Doğada kötü kolesterolü düşüren, kan basıncını iyileştiren ve damarların daralmasını önleyen pek çok meyve ve sebze var. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olduğunu söylediği kalp hastalığını azaltan besinlerin listesi.
Kalp- damar hastalıkları dünya genelinde yaygın olarak görülüyor. Kalp krizi ise önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.