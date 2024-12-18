Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor

Kalp krizi dünya genelinde en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalbi güçlendirmek ve kalp krizi riskini azaltmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmek gerekiyor. Doğada kötü kolesterolü düşüren, kan basıncını iyileştiren ve damarların daralmasını önleyen pek çok meyve ve sebze var. İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olduğunu söylediği kalp hastalığını azaltan besinlerin listesi.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 1

Kalp- damar hastalıkları dünya genelinde yaygın olarak görülüyor. Kalp krizi ise önde gelen ölüm nedenleri arasında yer alıyor.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 2

Kalp sağlığını korumak için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmeniz gerekiyor. Örneğin; sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz kalp sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 3

Tükettiğiniz her besin vücudunuzda olumlu ya da olumsuz etkilere bırakır. Kalbi güçlendirmek için kırmızı meyvelerin gücünden faydalanabilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 4

Çok sayıda çalışma, meyve ve diğer yiyecekler açısından zengin bir diyetin güçlü kardiyovasküler önleyici etkilerini göstermiştir; bunlardan biri 2019'da Current Medicinal Chemistry dergisinde yayınlanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 5

Meyve tüketmek sağlığınızı iyileştirir ve Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olduğunu söylediği kalp hastalığı riskinizi azaltır.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 6

KİRAZ

Kiraz suyu, kurutulmuş kirazlar, ekşi kirazlar ve tatlı kirazlar lezzetlidir. Hepsi antioksidan olan antosiyaninler açısından zengindir. Kan damarı korumasına katkıda bulundukları düşünülmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 7

AHUDUDU

Bu popüler meyveler kardiyovasküler sağlık için harikadır ve lezzetli bir atıştırmalıktır; hatta bunlara doğanın tatlıları bile diyebilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 8

Örneğin, ahududu gibi meyveleri tüketmek, azalmış iltihap, daha iyi kan basıncı, düşük LDL kolesterol ve sağlıklı kilo yönetimi gibi bir dizi kardiyometabolik avantajla ilişkilendirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 9

DOMATES

Domateslerin kalbiniz için iyi olan meyveler arasında listelenmesine şaşırdınız mı? Domatesler, çalılarda yetişen bir meyve ailesine aittir. Boston'daki araştırmacılar tarafından yürütülen yakın tarihli bir araştırmaya göre, likopen açısından zengin yiyecekler, örneğin domates, 11 yıllık bir süre boyunca haftada beş kereden fazla yemek koroner kalp hastalığı riskini %26 oranında azaltmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 10

Antioksidan bileşen likopen, domateslerin ve diğer bazı meyve ve sebzelerin renginden sorumludur. Ancak pişmiş domatesler en iyisidir. Isıtma yöntemi likopenin emilimini artırır.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 11

ELMA

Ohio State Üniversitesi'nin yakın zamanda yaptığı bir çalışmada, günde bir elma yemenin LDL (kötü) kolesterolü %40'a kadar düşürebileceği bulundu. Ayrıca, 18 yıl boyunca 34.000'den fazla menopoz sonrası kadını takip eden Iowa Kadın Sağlığı Çalışması'na göre elma yemek kalp hastalığından ölme riskinin daha düşük olmasıyla bağlantılıydı. Meyvenin kabukları en büyük antioksidanları içerir, bu nedenle suyunu içmek yerine meyveyi yediğinizden emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 12

ÇİLEK

Çilekler harika bir tada sahiptir ve her gün yerseniz kalbinizi güçlendirebilir. Bu tür çözünür lif ve çileklerde bulunan pektin enzimi LDL kolesterolü düşürür.

Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor - 13

Sağlık uzmanları onu öğünlerde yemeyi öneriyor, ancak taze olarak da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.

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