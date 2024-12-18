Dünya Sağlık Örgütü "yüzde 26 azaltıyor" diyerek duyurdu: 7 gün boyunca 5 kez yiyen kalp krizi geçirmiyor

Sağlık uzmanları onu öğünlerde yemeyi öneriyor, ancak taze olarak da atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.



Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir. Makalenin içeriğinden yola çıkarak okurun kendi başına koyduğu teşhislerden ntv.com.tr sorumlu değildir. Sağlığınızla ilgili herhangi bir endişeniz varsa doktorunuza danışın.