Dünya Sağlık Örgütü'nden çağrı: Alarmda olun (Corona virüsü 170 can aldı)

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle ölü sayısı 170'e yükseldi. Corona virüsü son olarak Tibet'e de sıçradı. Böylece 1,4 milyar insanın yaşadığı ülkenin bütün bölgelerine virüs bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü virüsün görülmediği ülkelerin alarmda olması gerektiğini açıkladı. "Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durum" ilanı konusunu yeniden görüşmek için toplanma kararı aldı. Google, Çin'deki tüm ofislerini geçici olarak kapatacağını duyurdu. Çok sayıda havayolu firması Çin'e olan uçuşlarını askıya aldı.

NTV Haber 30.01.2020 - 10:31





Çin'in Wuhan kentinde ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan virüs nedeniyle can kayıpları her geçen gün artıyor.

Hubei eyaletine bağlı 17 kentte yaşayan yaklaşık 50 milyon kişi tecrit altında. Yeni tip coronavirüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor.

Finlandiya ve Tibet Özerk Bölgesi'nde ilk coronavirüs vakaları görüldü.

Corona virüsün Tibet'e sıçramasıyla salgın ülkenin her yerine yayılmış oldu. Çin'de nüfusu halihazırda 1 milyar 427 milyon yaşıyor.

Fransa'da ise daha önce coronavirüs teşhisi konulan Çinli turistin kızında da virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 5'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü ise alınacak önlemler için uzman bir ekibi Çin'e gönderecek.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde yapılan basın toplantısında, virüsün yayılmasının önlenebileceği açıklandı. Bütün ülkelerin alarm durumunda olması gerektiğinin altı çizildi.

Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, "Uluslararası Kamu Sağliği Acil Durumu" ilanı kararını yeniden görüşmek için toplanma kararı aldı.

Uluslararası şirketler de Çin'deki faaliyetlerini gözden geçiriyor. Teknoloji devi Google, ülkedeki tüm ofislerini geçici olarak kapatacağını duyurdu.

Google ayrıca Hong Kong ve Tayvan'da bulunan ofislerini de kapatma kararı aldı. İsveç kökenli uluslararası bir mobilya firmasi ise Çin'deki mağazalarının yarısını kapattı.

Salgın nedeniyle uçuşlarını askıya alan havayolu firmalarının sayısı da artıyor.

Air Canada, Pekin ve Şangay'a olan tüm uçuşlarını 29 Şubat'a kadar durdurduğunu açıkladı.

Air France salgının etkili olduğu Wuhan kentine olan uçuşları askıya aldı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa ise Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal etti.

Pek çok ülke Wuhan'da bulunan vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (2019-nCoV) salgını sonrasında Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşlarını ülkeden tahliye ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD vatandaşlarına Çin ve özellikle Vuhan bölgesine gitmemesi uyarısında bulundu.

Avrupa Birliği, ülkede bulunan yaklaşık 600 AB vatandaşının tahliye edilmek istediğini açıkladı.