Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 14:59
Yaklaşık 7,5 sene boyunca dünya ağır siklet boks şampiyonu ünvanını taşıyan ve halihazırda Kiev Belediye başkanı olan Vitali Kliçko, ülkeleri Rusya tarafından saldırıya uğramaya devam ederken 'anlamsız savaşı' sona erdirmek için ricada bulundu.
Ukrayna başkentinin belediye başkanı olan Vitali, şu anda sıkıyönetim kapsamında olan şehirde acil durum ilan etti.
Rusça, Ukraynaca ve İngilizce yayımlanan video mesajında iki kardeşten 12 yıl boyunca ağır siklet boks şampiyonu olan küçük kardeş Vladimir ise, 'Tüm uluslararası ortakları bugünlerde Ukrayna'da yaşanan bu trajediyi gözlemlemeye çağırıyorum” derken, “Kazananı değil, kaybedeni olacak bu anlamsız savaş. Size sadece Rus saldırganlığına karşı birlik olmamız gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.
Yaşanan çatışmalara hakkındaki duygularını dile getiren Vladimir, "Gerçekle yüzleşmeli ve geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için sonuçlar çıkarma cesaretine sahip olmalıyız. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” şeklinde konuşurken, Ukrayna'da kalanları işgale karşı harekete geçmeye çağırdı.
Vladimir Kliçko, "Kendimizi tüm gücümüzle savunacağız, özgürlük ve demokrasi için savaşacağız. Korku bizi ele geçirmesin, donup kalmayalım. Putin Ukrayna şehirlerine ateş ediyor, ancak kalplerimizi ve daha da önemlisi aklımızı hedefliyor. Şüphe ve kafa karışıklığı ve dolayısıyla eylemsizlik yaratmak istiyor” şeklinde konuştu.
Devam eden işgalin ortasında, Ukrayna’da 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasaklanırken, tedbirin 'Ukrayna'nın savunmasını ve zamanında seferberlik organizasyonunu garanti etmeyi' amaçladığı vurgulandı.
Vitali Klitschko, 2014 yılında belediye başkanı ve Kiev Şehir Devlet İdaresi başkanı olurken, kardeşi Vladimir ise, ülke bir saldırıya hazırlanırken bu ayın başlarında Kiev'deki Ukrayna'nın yedek ordusuna katılmıştı.