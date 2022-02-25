Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı

Ukrayna başkentinin belediye başkanı olan Vitali, şu anda sıkıyönetim kapsamında olan şehirde acil durum ilan etti.

Rusça, Ukraynaca ve İngilizce yayımlanan video mesajında iki kardeşten 12 yıl boyunca ağır siklet boks şampiyonu olan küçük kardeş Vladimir ise, 'Tüm uluslararası ortakları bugünlerde Ukrayna'da yaşanan bu trajediyi gözlemlemeye çağırıyorum” derken, “Kazananı değil, kaybedeni olacak bu anlamsız savaş. Size sadece Rus saldırganlığına karşı birlik olmamız gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.