Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı

Rusya - Ukrayna krizinde ikinci güne girilirken, dünya boksuna damga vuran Kliçko kardeşler savaşa katılacaklarını açıkladı. Kiev Belediye başkanı ve eski dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Vitali Kliçko, kendisi gibi eski şampiyon olan kardeşi Vladimir Kliçko ile birlikte Rusya’ya karşı savaşacaklarını belirtti.

Haberler - ntv.com.tr 25.02.2022 - 14:59

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 1

’nın girişinin ikinci gününde, defalarca dünya ağır siklet boks şampiyonu olan Kliçko kardeşlerden açıklama geldi.

Efsanevi boksör kardeşler Vitali ve Vladimir Kliçko, devam eden Rus işgalinin ortasında Ukrayna için savaşma sözü verdiklerini açıkladı.

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 2

Yaklaşık 7,5 sene boyunca dünya ağır siklet boks şampiyonu ünvanını taşıyan ve halihazırda Kiev Belediye başkanı olan Vitali Kliçko, ülkeleri Rusya tarafından saldırıya uğramaya devam ederken 'anlamsız savaşı' sona erdirmek için ricada bulundu.

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 3

Ukrayna başkentinin belediye başkanı olan Vitali, şu anda sıkıyönetim kapsamında olan şehirde acil durum ilan etti.

Rusça, Ukraynaca ve İngilizce yayımlanan video mesajında iki kardeşten 12 yıl boyunca ağır siklet boks şampiyonu olan küçük kardeş Vladimir ise, 'Tüm uluslararası ortakları bugünlerde Ukrayna'da yaşanan bu trajediyi gözlemlemeye çağırıyorum” derken, “Kazananı değil, kaybedeni olacak bu anlamsız savaş. Size sadece Rus saldırganlığına karşı birlik olmamız gerektiğini söylemek istiyorum” diye konuştu.

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 4

Yaşanan çatışmalara hakkındaki duygularını dile getiren Vladimir, "Gerçekle yüzleşmeli ve geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceği için sonuçlar çıkarma cesaretine sahip olmalıyız. Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir” şeklinde konuşurken, Ukrayna'da kalanları işgale karşı harekete geçmeye çağırdı.

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 5

Vladimir Kliçko, "Kendimizi tüm gücümüzle savunacağız, özgürlük ve demokrasi için savaşacağız. Korku bizi ele geçirmesin, donup kalmayalım. Putin Ukrayna şehirlerine ateş ediyor, ancak kalplerimizi ve daha da önemlisi aklımızı hedefliyor. Şüphe ve kafa karışıklığı ve dolayısıyla eylemsizlik yaratmak istiyor” şeklinde konuştu.

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 6

Devam eden işgalin ortasında, Ukrayna’da 18 ila 60 yaş arasındaki erkeklerin ülkeyi terk etmesini yasaklanırken, tedbirin 'Ukrayna'nın savunmasını ve zamanında seferberlik organizasyonunu garanti etmeyi' amaçladığı vurgulandı.

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 7

Vitali Klitschko, 2014 yılında belediye başkanı ve Kiev Şehir Devlet İdaresi başkanı olurken, kardeşi Vladimir ise, ülke bir saldırıya hazırlanırken bu ayın başlarında Kiev'deki Ukrayna'nın yedek ordusuna katılmıştı.

Dünya şampiyonu boksörler Rusya’ya karşı savaşacaklarını açıkladı - 8

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