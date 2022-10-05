Dünya şampiyonunu yenen genç satranç ustası Hans Niemann'ın 100'den fazla oyunda hile yaptığı öne sürüldü

Son dört yılda dünyanın ilk 50'si arasında hızlı bir yükseliş kaydeden Hans Niemann hakkındaki sahtekarlık şüpheleri, geçen ay dünya şampiyonu Magnus Carlsen'in iddiaları ile daha da güçlendi.
Niemann, satranç motorlarının yardımını kullanarak geçmişte en az iki kez oyun kurallarını ihlal ettiğini itiraf etmesine rağmen, son iddiaları şiddetle reddetti.
Bir oyuncunun hamlelerinin güçlü süper bilgisayarlar tarafından önerilenlerle karşılaştırarak oyuncuların hilelerini tespit eden Chess.com raporu, Niemann’ın hilelerine ilişkin veriye dayalı ikna edici kanıtlar sundu.
Diğer taraftan, skandal Eylül ayında, Niemann'ın ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan St Louis kentindeki 500 bin dolar ödüllü Sinquefield Kupası'nda siyah taşlarla oynarken Carlsen'i yenmesiyle patlak verdi ve mevcut dünya şampiyonunun klasik masa üstü oyunlarda 53 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Şok edici yenilgi ve Carlsen'in geri çekilmesi, Niemann'ın hile yaptığına dair iddia girdabını ateşledi.
Niemann'ın bir şekilde Norveçli oyuncunun ne oynayacağını tahmin ettiğine dair açıklamasından tatmin olmayan Carlsen, sonucu protesto ederek turnuvadan aniden çekildi.
Carlsen ardından, rakibinin hile yaptığını ima ederek "Konuşursam başım büyük belaya girer" şeklinde bir tweet attı.
İki hafta sonra Carlsen ve Niemann çevrimiçi Julius Baer Nesil Kupası'nın altıncı turunda tekrar bir araya geldiklerinde ve dünyanın bir numarası sadece bir hamle yaptıktan sonra sansasyonel bir şekilde geri çekildiğinde tartışma daha da büyüdü.
Carlsen nihayet bir hafta sonra yaptığı resmi bir açıklamayla şifreli imalarını netleştirdi ve "geçmişte defalarca hile yapan insanlara karşı oynamak istemediğini" ve Niemann'ın "itiraf ettiğinden daha fazla hile yaptığına" inandığını söyledi.
Carlsen, “Niemann, 2022 Sinquefield Kupası'na son dakikada davet edildiğinde, etkinlikten önce çekilmeyi düşündüm. Sonunda oynamayı seçtim. Niemann’ın kamuoyu önünde itiraf ettiğinden daha fazla ve daha yakın zamanda hile yaptığına inanıyorum. Onun sahadaki gelişimi olağandışıydı ve Sinquefield Kupası'ndaki oyunumuz boyunca gergin olmadığı ve hatta kritik pozisyonlarda oyuna tamamen konsantre olmadığını fark ettim” dedi.
Öte yandan, Chess.com raporu, Carlsen'in Niemann'ın dünya sıralamasında alışılmadık derecede hızlı tırmanışına ilişkin sahtekarlık iddialarını destekledi.
Raporda, “Çevrimiçi oyununun dışında, Hans, modern tarihin klasik (over the board) satrançta en hızlı yükselen en iyi oyuncusu. Tamamen reytinge bakıldığında, Hans bu en iyi genç oyuncular grubunun bir üyesi olarak sınıflandırılmalıdır. Hans'ın yetenekli bir oyuncu olduğundan şüphemiz olmasa da, çevrimiçi sonuçlarının istatistiksel olarak sıradışı olduğunu bildiriyoruz” dedi.
Diğer taraftan Niemann, Sinquefield Kupası'nda Carlsen'i kazanmasından bir gün sonra geçmişte yalnızca iki kez hile yaptığını belirterek, son yıllarda herhangi bir noktada herhangi bir yanlış yapmadığını söyledi.
Niemann, "Chess.com'da rastgele oyunlarda hile yaptım ve bu hayatımın en büyük tek hatası oldu. Bundan utanıyorum. Dünyaya bunu itiraf ediyorum çünkü söylentiler istemiyorum. Ben hiçbir oyunda hile yapmadım. 12 yaşım dışında hiçbir turnuvada para ödülü için hile yapmadım” diye konuştu.Satranç sporunun uluslararası yönetim organı Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) ise Niemann hakkındaki iddiaları incelemek için kendi komisyonunu toplayacağını söyledi.