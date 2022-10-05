Dünya şampiyonunu yenen genç satranç ustası Hans Niemann'ın 100'den fazla oyunda hile yaptığı öne sürüldü

İki hafta sonra Carlsen ve Niemann çevrimiçi Julius Baer Nesil Kupası'nın altıncı turunda tekrar bir araya geldiklerinde ve dünyanın bir numarası sadece bir hamle yaptıktan sonra sansasyonel bir şekilde geri çekildiğinde tartışma daha da büyüdü.

Carlsen nihayet bir hafta sonra yaptığı resmi bir açıklamayla şifreli imalarını netleştirdi ve "geçmişte defalarca hile yapan insanlara karşı oynamak istemediğini" ve Niemann'ın "itiraf ettiğinden daha fazla hile yaptığına" inandığını söyledi.