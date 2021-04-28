Dünya sona yaklaşıyor: İnsanlık bir yılda iki dünyanın ürettiğine eşdeğer doğal kaynak harcıyor

40 YILDA DOĞAL KAYNAKLARIN TÜKETİMİ YÜZDE 54 ARTTI

Bir ülkenin nüfusunu sürdürebilmesi için ya insanların ekolojik ayak izini karşılayacak kadar yeterli kaynağa ya da diğer ülkelerden satın alacak fonlara sahip olması gerekiyor. Araştırmacılar, küresel nüfusun 1980'de dünyanın yıllık biyolojik kapasitesinin yüzde 119'unu kullandığını açıkladı. Ancak 2017'ye kadar, miktar yüzde 54 artarak bu oranı yüzde 173'e çıkardı.