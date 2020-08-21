Dünya 'sosyal mesafeli' hayata bu yöntemler ile uyum sağlıyor

RESTORANLARDA KAĞITTAN EJDERHALAR, MANKENLER VE OYUNCAK AYILAR

Bazı restoran ve lokanta gibi işletmeler ise sosyal mesafeyi korumak için müşterilerine bir şeyler giydirmek yerine masalarda oturan kişi sayısını azaltmayı tercih ediyor.

Tayland’ın başkenti Bangkok’da bir restoran sosyal mesafeye, her masaya bir kişinin oturabilmesi için masanın diğer tarafına kağıttan yapılmış ejderha yerleştirmekle çözüm buldu.