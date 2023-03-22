Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak

Dünya Su Günü, 1993'ten beri her yıl 22 Mart'ta kutlanıyor ve dünyadaki su krizine dikkat çekmek için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ancak, küresel nüfus artışı, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle su kaynakları sürekli olarak azalmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM), dünyanın dört bir yanında, güvenli içme suyuna erişimi olmayan insan sayısının 2050 yılına kadar iki katına çıkacağını belirterek, su krizinin 'kontrolden çıkabileceği' uyarısında bulundu.

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 1

BM Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, bugün dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yaklaşık 1 milyar insan su kıtlığıyla karşı karşıya ve bu sayının önümüzdeki otuz yıl içinde 1,7 milyar ila 2,4 milyara ulaşması muhtemel. Raporda, kentsel su talebininin ise  2050 yılına kadar yüzde 80 oranında artacağı tahmin ediliyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 2

Bununla birlikte, rapora göre su kıtlığı kırsal alanlarda da daha sık görülmeye başlandı. Halihazırda 2 milyar ila 3 milyar insan yılda en az bir ay su sıkıntısı yaşıyor.

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 3

HÜKÜMETLER İŞBİRLİĞİ YAPMALI

Raporu hazırlayan BM kuruluşu UNESCO'nun Genel Müdürü Audrey Azoulay, hükümetlerin su konusunda işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 4

Azoulay, "Küresel su krizinin kontrolden çıkmasını önlemek için güçlü uluslararası mekanizmaların kurulmasına acilen ihtiyaç var. Su bizim ortak geleceğimizdir ve onu adil bir şekilde paylaşmak ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için birlikte hareket etmek şarttır." dedi.

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 5

Rapora göre dünya genelinde yaklaşık 2 milyar insan güvenli içme suyuna sahip değilken, 3,6 milyar insanın da güvenli bir şekilde yönetilen sanitasyona erişimi bulunmuyor.

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 6

Araştıramacıların bildirdiğine göre su kullanımı son 40 yıldır küresel olarak yılda yaklaşık yüzde 1 oranında arttı. Küresel nüfusun ise yaklaşık 10'da biri su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor. 

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 7

Ayrıca rapora göre, 2002 yılında yılda 2,7 milyar dolar olan suya yönelik denizaşırı kalkınma yardımı 2022 yılında 8,7 milyar dolar ile hala oldukça düşük bir seviyede bulunuyor.

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 8

Diğer taraftan BM, 1977'den bu yana ilk su konferansını bu hafta ABD'nin New York kentinde, Hollanda ve Tacikistan hükümetlerinin ortak ev sahipliğinde düzenleyecek.  

Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 9
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 10
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 11
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 12
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 13
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 14
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 15
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 16
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 17
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 18
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 19
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 20
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 21
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 22
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 23
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 24
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 25
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 26
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 27
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 28
Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak - 29
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