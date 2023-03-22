Dünya Su Günü: 2050 yılına kadar suya ulaşamayanların sayısı iki katına çıkacak

BM Dünya Su Kalkınma Raporu'na göre, bugün dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde yaklaşık 1 milyar insan su kıtlığıyla karşı karşıya ve bu sayının önümüzdeki otuz yıl içinde 1,7 milyar ila 2,4 milyara ulaşması muhtemel. Raporda, kentsel su talebininin ise 2050 yılına kadar yüzde 80 oranında artacağı tahmin ediliyor.