Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun, başkent Bratislava'daki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanması, dünyada siyasi liderlere düzenlenen suikastları tekrar gündeme getirdi. İşte yakın geçmişte öne çıkan liderlere yönelik düzenlenen bazı saldırılar...
ABE ŞİNZO
Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Japonya'nın Nara kentinde Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahla vurularak hayatını kaybetti.
Abe için Tokyo'nun merkezindeki Zojo-Ji Budist Tapınağı'nda az sayıda kişiyle basına kapalı bir cenaze töreni yapıldı.
Abe'ye suikast düzenleyen 42 yaşındaki Yamagami Tetsuya eski Başbakan'ın Birleşme Kilisesi'yle bağlantısı olduğu inancıyla Abe'yi hedef aldı.