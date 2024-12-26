Dünya tarihinin en güçlü 15 imparatorluğu: Osmanlı ordusu kaçıncı sırada?

Dünya tarihinin en güçlü 15 imparatorluğu, tarih kitaplarında tek tek yazılmıştır. İmparatorlukların askeri gücü, ekonomik etkisi, toprak genişliği, teknolojik gelişmeleri ve kültürel etkileri ise o dönemlere damga vurdu. Peki, dünya tarihinin dönemlerine göre en güçlü 15 imparatorluğu hangisi? Osmanlı ordusu kaçıncı sırada?



İşte tarihe damga vuran 15 imparatorluk;