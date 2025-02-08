Dünya üzerindeki cehennem! Çete savaşları, işkence ve tartışmalı göçmen teklifi: CECOT'un karanlık yüzü
El Salvador'da çetelerle mücadelede devrim yaratan CECOT hapishanesi, suçluları sadece cezalandırmakla kalmıyor, işkenceye varan sert yöntemlerle boyun eğdirmeye zorluyor. Bu sert yaklaşım, uluslararası insan hakları ihlalleri eleştirileriyle de zaman zaman karşı karşıya kalıyor. El Salvador hükümetinin, ABD’den sınır dışı edilen hüküm giymiş suçluları kabul etmeyi ve mega hapishanede (CECOT) barındırmaya hazır olduklarını bildirmesinin ardından tartışmalar yeniden gündeme geldi. Mega hapishaneyi ziyaret eden ilk İngiliz gazeteci David Jones, cezaevinin karanlık ve korkutucu atmosferini anlattı.
Dünyanın en büyük ve en sert hapishanesi olan Terörizm Hapishanesi (CECOT), suçluların toplumdan izole edilmesinin ötesinde bir işkence merkezine dönüşmüş durumda.