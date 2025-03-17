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Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, mahkeme kararına meydan okuyarak göçmenleri sınır dışı etmeye devam ediyor. Çete üyesi olduğu iddia edilen 200'den fazla kişi El Salvador'daki ünlü hapishaneye gönderildi. Hapishaneden gelen ilk fotoğraflar, göçmenlerin içinde bulunduğu zorlu koşulları gözler önüne serdi.

Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da - 1

MAHKEME KARARINA MEYDAN OKUDU

ABD'de Donald Trump yönetimi, mahkemenin kararına rağmen sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için savaş zamanı yetkilerini kullanmaya devam ediyor.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberşne göre, çoğunluğu Venezuelalı yüzlerce çete üyesi, pazar günü ABD'den El Salvador'daki bir hapishaneye sınır dışı etti.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da - 2

TRUMP'IN YETKİLERİNİ ENGELLEMİŞTİ

Federal bir yargıç cumartesi akşamı yönetimin yüzyıllardır yürürlükte olan Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanma yetkisini geçici olarak engelledi ve havada bulunan göçmenlerden bazılarını taşıyan uçakların ABD'ye geri dönmesini emretti.

ABD Bölge Yargıcı James Boasberg, kararın 14 gün boyunca veya "mahkemenin başka bir emri çıkana kadar" yürürlükte kalacağını söyledi.

Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da - 3

"BUNLAR KÖTÜ ADAMLARDI"

Ancak pazar gecesi, Başkan Donald Trump, özel jeti Air Force One'da muhabirlere şunları söyleyerek Yyasayı kullanmasını savundu: "Size şunu söyleyebilirim, bunlar kötü insanlardı. Bunlar, dediğim gibi, kötü bir grup adamdı."

Yabancı Düşmanlar Yasası'nın daha önce savaş zamanlarında da kullanıldığı biliniyordu.

Trump, bunun "bir savaş zamanı" ve "göçmenler ile suçluların istilası" olduğunu savunarak Biden yönetiminin tutumuna ilişkin geçmişteki iddialarını tekrarladı.

Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da - 4

"YABANCI TERÖRİSTLERLE DOLU BİR UÇAK GEMİSİ

Trump, hükümetinin yargıcın emrini ihlal edip etmediği sorulduğunda, "Bunun hakkında avukatlarla görüşmeniz gerekir" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt de pazar günü yaptığı açıklamada, yönetimin yargıcın emrini ihlal etmediğini, çünkü emrin söz konusu göçmenlerin ABD'yi terk etmesinden sonra verildiğini söyledi.

Levitt, "Tek bir şehirdeki tek bir yargıç, ABD topraklarından fiziksel olarak kovulan yabancı teröristlerle dolu bir uçak gemisinin hareketlerini yönlendiremez" ifadelerini kullandı.

Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da - 5

300 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Başkanın talimatıyla hafta sonu Venezuelalı Tren de Aragua çetesinin yaklaşık 300 üyesi tutuklandı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "yüzlerce şiddet suçlusunun ülkeden gönderildiğini" söyledi ve El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'ye sınır dışı edilenleri hapsetmeyi teklif ettiği için teşekkür etti.

Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da - 6

EL SALVADOR'DA HAPSEDİLECEKLER

Bukele, MS-13 çetesinin iki liderinin yanı sıra ABD'de tutulan 21 Salvadorlunun "anavatanlarında adalete teslim edilmeleri" talebinde bulundu.

Pazar sabahı X'te iddia edilen Tren de Aragua üyelerinin El Salvador'a ulaştığı ve "bir yıllık bir süre için" Terörizm Gözaltı Merkezi'ne (CECOT) transfer edildiği duyuruldu.

Paylaşımında, erkeklerin kelepçeli olarak otobüslerden indirildiği ve kafalarının tıraş edildiği görüntüler yer aldı.

Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da - 7
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