Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, mahkeme kararına meydan okuyarak göçmenleri sınır dışı etmeye devam ediyor. Çete üyesi olduğu iddia edilen 200'den fazla kişi El Salvador'daki ünlü hapishaneye gönderildi. Hapishaneden gelen ilk fotoğraflar, göçmenlerin içinde bulunduğu zorlu koşulları gözler önüne serdi.
MAHKEME KARARINA MEYDAN OKUDU
ABD'de Donald Trump yönetimi, mahkemenin kararına rağmen sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için savaş zamanı yetkilerini kullanmaya devam ediyor.
Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberşne göre, çoğunluğu Venezuelalı yüzlerce çete üyesi, pazar günü ABD'den El Salvador'daki bir hapishaneye sınır dışı etti.