Dünya üzerindeki cehennem: Trump karara meydan okudu, göçmenler El Salvador'da

"BUNLAR KÖTÜ ADAMLARDI"

Ancak pazar gecesi, Başkan Donald Trump, özel jeti Air Force One'da muhabirlere şunları söyleyerek Yyasayı kullanmasını savundu: "Size şunu söyleyebilirim, bunlar kötü insanlardı. Bunlar, dediğim gibi, kötü bir grup adamdı."

Yabancı Düşmanlar Yasası'nın daha önce savaş zamanlarında da kullanıldığı biliniyordu.

Trump, bunun "bir savaş zamanı" ve "göçmenler ile suçluların istilası" olduğunu savunarak Biden yönetiminin tutumuna ilişkin geçmişteki iddialarını tekrarladı.