Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur?

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Norovirüsün yayılmasını önlemenin en etkili yolu el hijyenine dikkat etmektir. Dr. Tang, “Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkamanız çok önemli. El dezenfektanları norovirüsüe karşı yeterince etkili değildir” diye vurguluyor. Ayrıca, mutfak ve banyo yüzeylerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve taze gıdaların iyice yıkanması da önemli korunma adımları arasında.



Uzmanlar, norovirüs belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerektiğini belirtiyor. Salgının yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması hayati önem taşıyor.