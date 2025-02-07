Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur?

Mide ve bağırsak enfeksiyonuna yol açan norovirüs vakaları, ABD’den sonra şimdi de İngiltere’de rekor düzeyde artıyor. Uzmanlar, salgına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur? - 1

Geçtiğimiz hafta boyunca İngiltere hastanelerinde günde ortalama 961 kişi, ishal, kusma ve norovirüs benzeri semptomlarla tedavi altına alındı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 7 oranında artış göstererek sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 570, iki yıl önce ise 750 vaka kayıtlara geçmişti.

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Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur? - 2

Öte yandan, İngiltere'de grip vakaları dördüncü haftasında üst üste düşüş gösteriyor. Geçen hafta hastanelerde 2 bin 461 grip hastası tedavi görürken, bu sayı bir önceki hafta 3 bin 19 idi. Grip vakalarındaki bu düşüşe rağmen, norovirüs vakalarındaki artış endişe yaratıyor.

Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur? - 3

NOROVİRÜS NEDİR

Norovirüs, mide ve bağırsak iltihabına (gastroenterit) neden olan son derece bulaşıcı bir virüs olarak biliniyor. Pall Mall Medical'dan Dr. Chun Tang, “Norovirüs, kontamine gıda, su, yüzeyler veya enfekte kişilerle doğrudan temas yoluyla kolayca yayılır” diyerek tehlikenin yayılma hızına dikkat çekiyor.

Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur? - 4

BELİRTİLER NELER?

Norovirüs enfeksiyonunun yaygın belirtileri arasında mide bulantısı, ishal ve kusma bulunuyor. MedExpress'ten Dr. Ashwin Sharma, “Bazı hastalarda ateş, baş ağrısı ve kas ağrıları da görülebilir. Bu belirtiler şiddetli hale gelirse mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır” uyarısında bulunuyor.

Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur? - 5

KİMLER RİSK ALTINDA?

Norovirüs herkesi etkileyebilir, ancak kapalı alanlarda daha hızlı yayılır. Dr. Tang, “Okullar, hastaneler ve huzurevleri gibi kalabalık ortamlarda yayılım hızı artar. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve küçük çocuklar daha büyük risk altındadır” diyor.

Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur? - 6

KORUNMA YÖNTEMLERİ

Norovirüsün yayılmasını önlemenin en etkili yolu el hijyenine dikkat etmektir. Dr. Tang, “Ellerinizi düzenli olarak sabun ve suyla yıkamanız çok önemli. El dezenfektanları norovirüsüe karşı yeterince etkili değildir” diye vurguluyor. Ayrıca, mutfak ve banyo yüzeylerinin düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve taze gıdaların iyice yıkanması da önemli korunma adımları arasında.

Uzmanlar, norovirüs belirtileri yaşayan kişilerin mutlaka bir sağlık profesyoneline danışması gerektiğini belirtiyor. Salgının yayılmasını önlemek için hijyen kurallarına uyulması hayati önem taşıyor.

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