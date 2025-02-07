Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya: Hızla artan Norovirüs nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulur?
Mide ve bağırsak enfeksiyonuna yol açan norovirüs vakaları, ABD’den sonra şimdi de İngiltere’de rekor düzeyde artıyor. Uzmanlar, salgına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
Geçtiğimiz hafta boyunca İngiltere hastanelerinde günde ortalama 961 kişi, ishal, kusma ve norovirüs benzeri semptomlarla tedavi altına alındı. Bu rakam, bir önceki haftaya göre yüzde 7 oranında artış göstererek sezonun en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 570, iki yıl önce ise 750 vaka kayıtlara geçmişti.