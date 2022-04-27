Dünyaca ünlü antropolog Forth: Hobbitler hala hayatta ve Endonezya'da gizleniyorlar

"UZAYLI GÖRSEM DAHA AZ ŞAŞIRIRDIM"

Avustralya'daki New England Üniversitesi'nden paleoantropolog ve ekip üyesi Profesör Peter Brown, o sırada “Biri bir uzaylıyı ortaya çıkarsaydı daha az şaşırırdım” dedi. Kafatasının ardından, boyu 1,2 metreden daha az olan insansının ortaya çıkarıldı ve Yüzüklerin Efendisi serisinden ilhamla hobbit olarak adlandırıldı.

Bilimsel olarak ise Homo floresiensis adı verildi. Homo floresiensis, küçük beyinli ve büyük ayaklı bir alet üreticisiydi.