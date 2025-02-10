Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var

İnsan ömrünü belirleyen yalnızca genetik miras değil, aynı zamanda yaşam tarzı da büyük rol oynuyor. Bu alanda yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Eric Verdin, sağlığını koruyarak uzun yaşamak için düzenli olarak kullandığı dört takviyeyi açıkladı.

Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var - 1

Dr. Verdin, uzun ömür araştırmalarında dünyadaki en saygın isimlerden biri. San Francisco’daki Buck Yaşlanma Araştırmaları Enstitüsü’nün CEO’su ve başkanı olarak, ekibiyle birlikte sağlıklı yaşlanmanın sırlarını araştırıyor. Amaçları, yaş ilerledikçe bilişsel yetiler ve hareket kabiliyetinde meydana gelen gerilemeleri en aza indirerek, insanların daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak.


DÜNYA HABERLERİ

Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var - 2

SAĞLIKLI UZUN YAŞAM İÇİN 5 TEMEL FAKTÖR

Business Insider’a verdiği röportajda Verdin, genetik faktörlerin yaşam süresini etkilediğini kabul etmekle birlikte, bireyin 65 yaşında mı yoksa 85 yaşında mı hayata veda edeceğini belirleyen esas unsurların şunlar olduğunu vurguladı:

  • Beslenme
  • Fiziksel aktivite
  • Uyku düzeni
  • Stres yönetimi
  • Sosyal ilişkiler



Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var - 3

Eğer bu alanlarda iyi bir denge sağlanırsa, bazı takviyelerin de genel sağlığı destekleyebileceğini belirten Verdin, kendi kullandığı dört takviyeyi şöyle sıraladı:

Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var - 4

1- D VİTAMİNİ

Dr. Eric Verdin, günlük olarak D vitamini aldığını ve çoğu insanın bu takviyeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor. ABD'deki yetişkinlerin yaklaşık %35’inde, Türkiye'de ise bu oranın %63'e kadar çıktığı araştırmalarla ortaya konmuş durumda.

D vitamini, kemik sağlığı için kritik bir rol oynuyor ve vücudun kalsiyum ile fosforu emmesine yardımcı oluyor. En büyük doğal kaynağı güneş ışığı olsa da, özellikle kış aylarında eksiklik yaygınlaşıyor. İngiltere’de sağlık otoriteleri, bu nedenle herkesin sonbahar ve kış aylarında D vitamini takviyesi almasını öneriyor.


Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var - 5

2- B12 VİTAMİNİ

Dr. Verdin’in düzenli olarak aldığı bir diğer takviye ise B12 vitamini. Bu vitamin, özellikle ileri yaş gruplarında eksikliği en sık görülen vitaminlerden biri. Türkiye’de B12 eksikliği oranı %5 ile %40 arasında değişiyor.

B12, kırmızı kan hücrelerinin ve DNA’nın oluşumunda rol oynarken, beyin ve sinir sistemi sağlığı için de büyük önem taşıyor. Eksikliği ise yorgunluk, hafıza kaybı ve sinir hasarı gibi problemlere yol açabiliyor.


Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var - 6

3- OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Verdin, kalp ve beyin sağlığını desteklemek için Omega-3 takviyesi kullandığını belirtiyor. Omega-3’ün doğal kaynakları arasında somon, hamsi, ceviz ve keten tohumu gibi besinler bulunuyor.

Araştırmalar, Omega-3’ün kalp ritmini düzenlediğini, tansiyonu düşürdüğünü ve damar sağlığını iyileştirdiğini gösteriyor. Ancak uzmanlar, balık tüketiminin takviye almaktan daha etkili olup olmadığı konusunda hâlâ kesin bir görüş birliğine varmış değil.


Dünyaca ünlü araştırmacı 4 önemli takviyeyi açıkladı: Uzun yaşam için kritik rolü var - 7

4- KREATİN

Kas gelişimi denildiğinde akla ilk gelen takviyelerden biri olan kreatin, aslında sadece sporcular için değil, bilişsel performansı artırmak isteyenler için de faydalı olabilir.

Dr. Verdin, kreatinin hücre fonksiyonlarını desteklediğini ve enerji üretiminde kritik bir rol oynadığını söylüyor. Bilimsel araştırmalar da kreatinin fiziksel performansın yanı sıra hafıza ve beyin işlevlerine olumlu katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Özetle, sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek için genetik faktörler kadar yaşam tarzı da belirleyici. Beslenme, hareket, uyku ve stres yönetimine dikkat edildiğinde, bazı takviyeler de süreci destekleyebilir. Dr. Verdin’in önerdiği bu dört takviye, sağlıklı yaşlanma yolunda önemli birer yardımcı olabilir.

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