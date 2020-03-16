Dünyaca ünlü yerler 'Hayalet şehre' döndü

Dünya genelinde 130'un üzerinde ülkede görülen corona virüs salgını insanları evlerine hapsetmiş durumda. Etkisi artıran ölümcül virüs ile dünyanın ünlü meydanlarını ve sokaklarını virüs sessizliği kapladı. İşte o görüntüler...
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ntv.com.tr 16.03.2020 - 13:43| Son Güncelleme : 16.03.2020 - 14:00
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