Dünyaca ünlü yerler 'Hayalet şehre' döndü

Dünya genelinde 130'un üzerinde ülkede görülen corona virüs salgını insanları evlerine hapsetmiş durumda. Etkisi artıran ölümcül virüs ile dünyanın ünlü meydanlarını ve sokaklarını virüs sessizliği kapladı. İşte o görüntüler...

ntv.com.tr 16.03.2020 - 13:43 | Son Güncelleme : 16.03.2020 - 14:00

ABD/Times Meydanı

ABD/ Hollywood

İNGİLTERE/Trafalgar Meydanı

İNGİLTERE/Londra

İTALYA/Trevi Çeşmesi

İTALYA

İTALYA/İspanyol Merdivenleri

İTALYA/ Büyük Kanal

iTALYA/ Venedik

TAYLAND/ Phuket

İSPANYA

İSPANYA/ Madrid

ÇEKYA

ÇEKYA/ Prag

HOLLANDA/Lahey

FRANSA/ Louvre Müzesi

ABD/ New York

ABD

FRANSA

FRANSA

MALEZYA

BAE/ Dubai

ALMANYA/ Berlin

ALMANYA/ Berlin

ALMANYA

İSVİÇRE/ Les Crosets

İSVİÇRE/ Les Crosets

MAKEDONYA

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