Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş

1- DİSİPLİNLİ DİYET

Doğru besinler ve vücudunuzu beslemek için tutarlı bir çabayla sistematik bir diyetin yerini hiçbir şey tutamaz.



Christina Aguilera'nın inanılmaz kilo verme yolculuğu, neredeyse 10 yıldır kilo vermek isteyen pek çok kişiye ilham kaynağı oldu. 2015'te 50 kilo verdi ve o zamandan beri kilosunu koruyan bir diyet uyguladı.