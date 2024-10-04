Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş

Dünyaca ünlü yıldızların nasıl kilo verdiği zayıflamak isteyen herkes tarafından merak ediliyor. Ünlülerin son zamanlardaki kilo kayıplarına bakıldığında, fitness sırları o kadar da karmaşık değil ve disiplinli ve kilo verme hedeflerine ulaşmaya yöneli dikkatle takip ettikleri birkaç nokta var. Christina Aguilera, Penélope Cruz, Selena Gomez gibi ünlü isimler bu uygulamalar sayesinde fazla kilolarından kurtuluyor.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 1

1- DİSİPLİNLİ DİYET

Doğru besinler ve vücudunuzu beslemek için tutarlı bir çabayla sistematik bir diyetin yerini hiçbir şey tutamaz.

Christina Aguilera'nın inanılmaz kilo verme yolculuğu, neredeyse 10 yıldır kilo vermek isteyen pek çok kişiye ilham kaynağı oldu. 2015'te 50 kilo verdi ve o zamandan beri kilosunu koruyan bir diyet uyguladı.

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Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 2

Görünüşe göre bir noktada 7 günlük bir renk diyeti uyguladı. Bu, haftanın her günü beyaz, kırmızı, yeşil, turuncu, mor, sarı ve gökkuşağı arasında dönüşümlü olarak farklı renkli yiyecekler yediğiniz diyettir.

Amerikalı rapçi Ice Spice, kilo kaybının sağlıklı beslenme, yoğun fitness ve zorlu tur programından kaynaklandığını söylüyor.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 3

2- VEJETARYEN DİYET

Vejetaryen olmak birçok ünlü için hayat değiştirici olmuş ve muazzam kilo verme yolculuklarını desteklemiştir.

Natalie Portman havuç ve bademle beslenerek hayatta kaldığında yaklaşık 10 kilo vermiştir.

Alicia Silverstone 21 yaşındayken bitki bazlı bir diyete aşık olmuş ve bu diyet onun sağlıklı yaşam yolculuğunu değiştirmiştir.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 4

3- AKDENİZ DİYETİ

Birçok ünlü, çoğunlukla bitki bazlı yiyeceklere ve sağlıklı yağlara odaklanan Akdeniz diyetini takip etmekten faydalanmıştır.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin geleneksel yiyeceklerine dayanan beslenme tarzı, çeşitli bitki bazlı yiyecekler ve sağlıklı yağlar ile sınırlı miktarda işlenmiş yiyecek ve kırmızı et yemeyi vurgular.

John Goodman diyeti takip ederken 200 kilo vermiş ve Selena Gomez sahneye çıkmadan önce zeytinyağı içiyor.

"Geçen yıl Selena'nın 'Revival' turnesinde, soyunma odasında her zaman sebze, protein ve esmer pirinç veya tam tahıllar olduğundan emin oldum," Amy Rosoff Davis 2021'de Byrdie ile paylaştı. 

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 5

Penélope Cruz için bu diyet düzeni, memleketi İspanya'da sevdiği mutfağa yakın olduğu için doğal bir seçim.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 6

4- SIKI ÇALIŞMA VE EGZERSİZ

Fazla kiloları uzak tutmak için kararlı bir şekilde ter dökmek kesinlikle sonuç getirecektir. Oyuncu Jia Ling, Yolo filmi için çekim yaparken 50 kilo verdi. Ancak takipçilerini aşırı kilo vermekten caydırıyor.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 7

"Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için, birkaç ulaşılabilir kısa vadeli hedeften oluşan uzun vadeli bir hedef gerekir. Kilo vermek için körü körüne aşırı iş yükü denemektense bir program yapıp buna uymak daha iyi olur," dedi.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 8

Amerikalı şarkıcı-söz yazarı Kelly Clarkson, duygusal yemeyle mücadelesini sıkı bir diyet ve yoğun bir egzersiz rutiniyle kazandı.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 9

Amerikalı rapçi Ice Spice, kilo kaybını sağlıklı beslenmeye, yoğun spora ve zorlu tur programına bağladı. Ayrıca kilo verme kullandığı yönündeki söylentileri de yalanladı.

Dünyaca ünlü yıldızların kilo verme sırrı: Bu 2 besin sayesinde 10 kilo birden vermiş - 10

ÖNEMLİ! Diyet listeleri kişiye özeldir ve mutlaka bir beslenme uzmanı tarafından hazırlanması gerekir. Bu nedenle popüler diyet uygulamaları yerine kendinize uygun bir egzersiz ve diyet programını uygulamanız sağlığınız için önemlidir.

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