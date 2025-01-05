Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni
Vücudu bakterilere karşı korumak ve uzun, sağlıklı bir ömür sürmek için tükettiğiniz her gıda büyük önem taşıyor. Dünya çapında popüler olan ve herkesin beğenerek tükettiği Asya mutfağı Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok lezzeti içinde barındırıyor. Ancak beslenme uzmanları Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül tehlikesine dikkat çekiyor.
Koi Pla, Tayland mutfağının bir parçası olan çiğ balık ve baharatlarla yapılan bir yemektir. Ancak bu yemeğin sağlık açısından bazı riskleri vardır: Çiğ balık, karaciğer kanserine yol açabilen Opisthorchis viverrini gibi parazitlere ev sahipliği yapabilir. Bu parazitler özellikle Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygındır.