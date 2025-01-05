Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni

Vücudu bakterilere karşı korumak ve uzun, sağlıklı bir ömür sürmek için tükettiğiniz her gıda büyük önem taşıyor. Dünya çapında popüler olan ve herkesin beğenerek tükettiği Asya mutfağı Suşi'den tatlı ve ekşi soslu tavuğa kadar pek çok lezzeti içinde barındırıyor. Ancak beslenme uzmanları Tayland'a ait bir yemeğin ölümcül tehlikesine dikkat çekiyor.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 1

Koi Pla, Tayland mutfağının bir parçası olan çiğ balık ve baharatlarla yapılan bir yemektir. Ancak bu yemeğin sağlık açısından bazı riskleri vardır: Çiğ balık, karaciğer kanserine yol açabilen Opisthorchis viverrini gibi parazitlere ev sahipliği yapabilir. Bu parazitler özellikle Tayland, Laos, Kamboçya ve Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde yaygındır.

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Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 2

Yemek tutkunları, Güneydoğu Asya mutfağının, güçlü aromatik bileşenleri, tamarind (demirhindi) ve limon otu gibi malzemelerle harmanlamasıyla tanındığını bilirler.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 3

Tayland'ın popüler lezzetlerinden biri olan ve Koi pla olarak bilinen bu yemek, son derece sağlıksız ve sağlığı ciddi anlamda tedhit ediyor. Koi pla olarak bilinen bu yemek kıyılmış çiğ balığın çeşitli otlar, baharatlar ve limon suyu karıştırılması ile hazırlanıyor.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 4

20 BİN KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Yemek ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Isaan'da ve Khon Kaen eyaletinde oldukça popüler.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 5

Isaan bölgesi bu gıdanın çok fazla tüketilmesi nedeni ile dünyada kolanjiokarsinom karaciğer tümörünün ve safra kanalı kanserinin en çok görüldüğü yer. Kanserojen yemeğin Tayland'da her yıl 20.000 kişinin ölümüne neden olduğu düşünülüyor. Tayland'da servis edilen bu yemeğin ise her yıl yaklaşık 20 bin kişinin ölümüne sebep olduğu bildiriliyor.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 6

TAYLANDLI DOKTOR ÖLÜMCÜL YEMEK KONUSUNDA UYARDI

Taylandlı bir doktor, anne babasının karaciğer kanserinden ölmesinin ardından insanları ölümcül yemek konusunda uyarıyor.

Her yıl milyonlarca insanın düzenli olarak tükettiği iddia edilen koi pala yemeğinin zararlı olmasının sebebi ise yemeğin yapıldığı çiğ balık türü değil.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 7

Yemekte kullanılan balığın Mekong bölgesindeki bir su kütlesinden geldiği söyleniyor. Bu su hayvanlarının yetiştirildiği sularda parazit yassı solucanlar bulunur.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 8

Tıbbi uzmanlara göre bu yassı kurtlar safra kanalı kanserine yol açabiliyor ve bu nedenle Doğu Asya'nın dünyada kolanjiyokarsinom (sofra yolu kanseri) vakalarının en yüksek olduğu bölge olduğu bildiriliyor.

Koi Pla ile mücadele eden kişilerden biri de, bu yemeği yedikten sonra karaciğer kanserinden anne ve babasını kaybeden Doktor Narong Khuntikeo'dur.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 9

Tıp uzmanı, 2017 yılında 'sessiz katil'e karşı çalışmalarında bilim insanları, doktorlar ve antropologlardan oluşan bir ekibi nasıl bir araya getirdiğini anlatmıştı.

Dünyada 20 bin kişinin ölümüne neden olan yemek! Uzmanı uyardı: Karaciğer kanseri nedeni - 10

Kendisi ve uygulayıcı ekibi, dört yıl boyunca ultrason cihazları ve idrar test kitleri kullanarak Isaan bölgesindeki köylüleri parazit açısından test etti.

Çalışmanın sonuçlarına göre, bazı topluluklardaki sakinlerin yüzde 80'inin ölümcül paraziti yuttuğu tespit edildi.

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