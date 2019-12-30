Dünyada 2019 böyle geçti

2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde 1995'te işlenen soykırımı inkar eden yazar Peter Handke'ye verilmesi büyük tepki çekti. Saraybosna Kantonu ve Kosova, Handke'yi "istenmeyen kişi" ilan ederken, Nobel ödüllerinin sahiplerini belirleyen İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesinin üyesi Gun-Britt Sundström de ödülün Handke'ye verilmesine tepki olarak üyelikten istifa etti.
İngiltere’de Başbakan Theresa May’in Brexit sürecinin çıkmaza girmesi nedeniyle görevinden istifa etmesi, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi ve ABD ile İran arasında Umman Körfezi ile Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gerginlikler uluslararası gündemin ana başlıkları arasında yer aldı.
Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart’ta Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın düzenlediği, 51 kişinin hayatını kaybettiği, 49 kişinin yaralandığı terör saldırısı, yılın ilk çeyreğine damgasını vurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Mart'ta Christchurch'e gitti. Terör saldırısından sonraki ilk cuma 22 Mart'ta öğle vakti okunan ezan, Müslümanlara destek için, devlet kurumları Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayınlandı.
Meksika'da başkent Meksiko'nun 100 kilometre kuzeyindeki Tlahuelilpan kasabası yakınlarında 19 Ocak'ta boru hattındaki çatlaktan sızan petrolün alev alması sonucu patlama yaşandı. Patlamada, boru hattından sızan akaryakıtı bidonlara doldurmak için çevrede bulunan 114 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları şubat ayı sonunda Pakistan hava sahasını ihlal etti. Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir savaş uçağı Cammu Keşmir'in Budgam bölgesinde 27 Şubat'ta düştü.
Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta ülkede düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 28 Şubat'ta düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamadı.
Sri Lanka'da Paskalya gününde gerçekleşen terör saldırıları, Suriye'de Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde düzenlediği saldırılar ve Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki kitlesel protestolar 2019 yılının ikinci üç ayına damgasını vurdu.
Suriye'de, Esed rejiminin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere ve İsrail ordusunun ise abluka altındaki Gazze'ye düzenlediği, sivil kayıplara yol açan saldırılar da dünya gündeminde önemli yer tuttu.
Hindistan’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırarak iki birlik toprağına ayırması 2019 yılının üçüncü çeyreğine damgasını vurdu.
Aynı dönemde, Güneydoğu Asya'daki aşırı yağışların yol açtığı sel ve heyelanlar, Brezilya'nın Amazon bölgesinde çıkan 72 binden fazla yangın, Bahamaları vuran Dorian Kasırgası, özellikle temmuz ayında kaydedilen aşırı sıcaklar, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde 1 yılını dolduran Ebola ile Güneydoğu Asya ülkelerinde görülen dang humması salgınları dünyada endişeye neden oldu.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla başlayan gösteriler en az 450 kişinin ölümüne yol açtı.
Şili'de metro ücretlerine yapılan zam nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 23 kişi hayatını kaybetti.
Bolivya'daki devlet başkanı seçimlerinin ardından başlayan şiddet olaylarında da 23 kişi öldü.
Fransa'da başlayan emeklilik reformu protestoları zaman zaman şiddet olaylarına dönüştü. Protestoları takip eden AA foto muhabiri Mustafa Yalçın, polisin attığı gaz kapsülünün gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı.
Yılın son 3 ayında ayrıca Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na tepkiler uluslararası gündemde önemli yer tuttu.
ABD yönetimi, Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik varılan "Barış Pınarı Harekatı'na 120 saatliğine ara verilmesi"ne ilişkin anlaşmanın ardından Türkiye'ye yönelik bu yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.
Trump, DAEŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen operasyonda ölü ele geçirildiğini açıkladı.
Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in ordu ve muhalifler tarafından istifaya sürüklenmesi yılın son aylarına imzasını atan gelişmelerdendi.