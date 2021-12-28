Dünyada 2021’in en önemli olayları

18 TEMMUZ - PEGASUS SKANDALI

İsrailli NSO Group adlı şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus aracılığıyla dünyada birçok kişiyi dinlediği iddia edildi.

Uluslararası Af Örgütü ve 15'ten fazla basın kuruluşunun yaptığı bir araştırma da, şirketin geliştirdiği casus yazılım Pegasus'un dünyanın birçok farklı ülkesinde hükümetler tarafından aralarında gazeteci, akademisyen, siyasetçi ve hak savunucusunun da olduğu binlerce kişinin telefonuna yüklenmiş olabileceğini ortaya koydu.