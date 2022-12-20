Dünyada 2022 böyle geçti!

24 Şubat'ta Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, ​​​​​​​İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etmesi, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında yapılan tahıl sevkiyatı anlaşması, 2022 yılına damga vuran olaylardan oldu. İşte 2022'de dünyada öne çıkan olaylar...

Dünyada 2022 böyle geçti! - 1

3 OCAK

ABD'li teknoloji devi Apple, "borsada 3 trilyon dolar değerlemeyi aşan ilk şirket" oldu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 2

11 OCAK

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki David Bennett'e son çare olarak domuz kalbi nakledildi. Bennett, 9 Mart’ta hayatını kaybetti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 3

13 OCAK

ABD'de yapılan araştırmaya göre, son 7 yıl, 1850'lerden bu yana dünyadaki en sıcak yıllar olarak kayıtlara geçti.

Batı Avustralya eyaletinin Pilbara bölgesindeki Onslow kasabasında 50,7 dereceyle son 62 yılın en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 4

24 OCAK

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu yörüngesine yerleşti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 5

27 OCAK

ABD'de ilk kez bir robot, insan yardımı olmadan ameliyat gerçekleştirdi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 6

1 ŞUBAT

Azerbaycan Milli Meclisi, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini resmen müttefiklik düzeyine çıkaran Şuşa Beyannamesi'ni kabul etti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 7

8 ŞUBAT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş adamı Halil Falyalı uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 8

16 ŞUBAT

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu 232 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 9

21 ŞUBAT

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.

Başta NATO olmak üzere, İrlanda, Almanya, Türkiye, Gürcistan, İtalya, İngiltere, ABD, Japonya, Avustralya, Güney Kore, Hollanda, Yunanistan, Balkan ülkeleri, İsveç, Macaristan, Moldova, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri bu karara tepki gösterdi. Çok sayıda ülke Rusya hakkında yaptırım kararı aldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 10

24 ŞUBAT

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 11

25 ŞUBAT

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 12

14 MART

Covid-19 aşısını geliştiren Türk kökenli bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin ile Macar asıllı bilim insanı Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'da tıp dünyasının en önemli ödüllerinden kabul edilen "Paul-Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022 ödülünü" aldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 13

21 MART

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde dağlık bölgede düştü. Kazadan kurtulan olmadı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 14

22 MART

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ülkelerine yönelik "varoluşsal bir tehdit" görmeleri durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin’in nükleer silahlara başvurabileceğini söyledi.

Kremlin'den gelen bu açıklamanın ardından Rusya ve ABD blokları arasında nükleer savaş riski Soğuk Savaş yıllarından bu yana en yüksek seviyeye geldi. 

Dünyada 2022 böyle geçti! - 15

1 NİSAN

Papa Franciscus, Kanada’da yerli çocukların, geçmişte Katolik Kilisesi'ne bağlı yatılı okullarda fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmasından ötürü özür ve af diledi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 16

4 NİSAN

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya devi Twitter’da yüzde 9,2'lik "pasif hisse" satın aldı.

Bu alımla başlayan süreç aylar sonra Musk'ın 44 milyar dolar karşılığında platformun tamamını satın almasıyla sonuçlandı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 17

10 NİSAN

Fransa'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 12 adaydan hiçbiri ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

İlk turdan birinci çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ikinci olan aşırı sağcı Marine Le Pen 24 Nisan’da düzenlenen ikinci turda yarıştı. Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı olurken Le Pen ise yüzde 41,46 oy aldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 18

12 NİSAN

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarının sayısı 500 milyonu aştı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 19

14 NİSAN

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, İsveç'in Linköping kentinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı.

Paludan, İsveç'in çeşitli kentlerinde ve Danimarka'da polis korumasında Kur'an-ı Kerim'i yakmayı daha sondaki aylarda da sürdürdü. İsveç'te Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler yollarda lastikleri ateşe verdi, çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralandı, 20 polis aracı yakıldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 20

19 NİSAN

İngiltere'de bir ceza mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 21

8 MAYIS

Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti.

Uzun yıllardır NATO üyeliğine karşı çıkan iki ülke Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından bu adımı attı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 22

19 MAYIS

Tarihinin en ağır ekonomik kriziyle mücadele eden Sri Lanka, ilk kez vadesi gelen borcunu ödeyemeyerek temerrüde düştü.

Ülkede süren kitlesel protestolar nedeniyle Sri Lanka hükümeti günler sonra istifa etti. Sri Lanka batarak IMF'nin kapısını çaldı. 

Dünyada 2022 böyle geçti! - 23

31 MAYIS

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 90 azaltma konusunda uzlaştı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 24

1 HAZİRAN

Birleşmiş Milletler, Türkiye'nin talebinin ardından yabancı dillerde “Turkey” olarak kullanılan ülke adını "Türkiye" olarak değiştirdi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 25

22 HAZİRAN

Afganistan'ın Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 1150 kişi yaşamını yitirdi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 26

24 HAZİRAN

ABD Yüksek Mahkemesi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etti.

Kürtaj savunucularına bir darbe niteliği taşıyan bu kararla ABD'nin birçok eyaletinde kürtaj yasağının önü açılmış oldu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 27

28 HAZİRAN

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında üç ülkenin liderlerinin huzurunda üçlü memorandum imzalandı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 28

7 TEMMUZ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 29

8 TEMMUZ

Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, yaşamını yitirdi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 30

12 TEMMUZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 salgınının "küresel acil durum" şeklinde nitelendirilmeye devam edilmesi yönünde karar aldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 31

15 TEMMUZ

ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 32

19 TEMMUZ

İngiltere'de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 33

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ve gıda sorunları konusunda arabuluculuk çabalarından dolayı teşekkür etti. Tahıl koridoru 22 Temmuz'dan itibaren resmen açıldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 34

21 TEMMUZ

İtalya Başbakanı Mario Draghi, istifasını sundu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 35

23 TEMMUZ

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 36

29 TEMMUZ

İspanya'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybetmesiyle Avrupa'da ilk ölüm kayıtlara geçti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 37

2 AĞUSTOS

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıyan uçak, Tayvan'a ulaştı.

Ziyaret 25 yıl sonra ABD'den Çin'e yapılan en üst düzey ziyaret anlamına geliyordu. Çin Dışişleri Bakanlığı "Bu davranış, ateşle oynamak gibi son derece tehlikeli. Ateşle oynayan kendini yakar." ifadesini kullanarak ziyarete tepki gösterdi. Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin, ziyaretin ardından Ada çevresinde gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı askeri tatbikatlar düzenledi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 38

4 AĞUSTOS

29 Haziran 2022, dünyada şu ana dek yaşanan en kısa gün olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 39

17 AĞUSTOS

Türkiye ve İsrail karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 40

22 AĞUSTOS

Gökbilimciler tarafından yürütülen bir çalışmada, bu zamana kadar gözlemlenen en büyük kara delik jeti keşfedildi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 41

23 AĞUSTOS

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Ortak Araştırma Merkezi uzmanları, Avrupa'nın son 500 yılın en kurak dönemini geçirdiğini bildirdi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 42

30 AĞUSTOS

Eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti.

Aynı gün ünlü devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara (60) Venezuela'da hayatını kaybetti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 43

8 EYLÜL

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 96 yaşında vefat etti. Elizabeth'in ölümünün ardından 73 yaşındaki oğlu Charles tahta geçerek İngiltere Kralı oldu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 44

16 EYLÜL

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açtı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 45

27 EYLÜL

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu bölgelerin Rusya'ya bağlanmasına yönelik anlaşmaları 30 Eylül'de imzaladı. Ancak Avrupa Birliği ve NATO, referandumu tanımadığını açıkladı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 46

1 EKİM

Endonezya'da bir futbol müsabakası sırasında polisin arbedeyi durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasının ardından meydana gelen izdihamda, 133 kişi hayatını kaybetti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 47

3 EKİM

2022 Nobel Tıp Ödülü, insan evrimine ilişkin çalışmalara imza atan 67 yaşındaki İsveçli bilim insanı Svante Paabo'ya verildi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 48

4 EKİM

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü kuantum mekanikleri konusundaki çalışmalarından ötürü Fransız fizikçi Alain Aspect, Amerikalı teorik ve deneysel fizikçi John F. Clauser ile Avusturyalı kuantum fizikçisi Anton Zeilinger kazandı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 49

5 EKİM

2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Amerikalı Carolyn R. Bertozzi ile Danimarkalı kimyagerler Morten Meldal ve K. Barry Sharpless kazandı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 50

6 EKİM

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü, Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 51

7 EKİM

2022 Nobel Barış Ödülü'nü, Belarus'tan insan hakları savunucusu Ales Bialiatski ile Rusya ve Ukrayna'dan insan hakları örgütleri Memorial ve Center for Civil Liberties elde etti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 52

10 EKİM

2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "bankalar ve finansal krizler konusundaki araştırmalarından" ötürü Amerikalı ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 53

20 EKİM

NASA’nın fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen ve "Pillars of Creation" (Yaratılış Sütunları) olarak bilinen toz bulutunu görüntüledi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 54

24 EKİM

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Sunak, 20 Ekim'de parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın yerini almak için mücadele verdi. Sunak, 1960'larda Doğu Afrika'dan İngiltere'ye göç eden Hint asıllı bir ailenin üç çocuğunun en büyüğü olarak 1980'de Southampton'da doğdu. Truss 53 günlük iktidarla ülkede en kısa süre yönetimde kalan lider oldu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 55

28 EKİM

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğradı. David Depape (42) isimli şahıs Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaraladı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 56

29 EKİM

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 156 kişi öldü.

İzdiham, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesinde yaşandı. Dar bir sokakta üst üste yığılan ve yol kenarında sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılarak hayata döndürülmeye çalışılan insanların görüntüleri dünya gündemine oturdu. Hayatını kaybedenlerin bir kısmına ani kalp durması teşhisi konuldu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 57

1 KASIM

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" ilan etti.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 58

14 KASIM

ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için gittikleri Endonezya'nın Bali Adası'nda, yüz yüze görüştü.

Görüşme, Biden'ın Ocak 2021'de göreve başlamasından bu yana iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 59

15 KASIM

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), dünya nüfusunun 15 Kasım itibarıyla 8 milyar kişiye ulaştığını bildirdi.

UNFPA'nın yayımladığı rapora göre, dünyanın 2030'da 8,5 milyar, 2050'de 9,7 milyar, 2100'de 10,4 milyar nüfusa ulaşacağı tahmin ediliyor.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 60

29 KASIM

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 16 Kasım'da Ay'a dönüş projesi kapsamında fırlattığı Orion kapsülü "en uzak mesafe" rekorunu kırdı.

Kapsülün yaklaşık 430 bin kilometre katettiği ve bunun, "insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının gidebildiği en uzak mesafe rekoru" olduğu belirtildi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 61

7 ARALIK

ABD'nin 2023 savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden Temsilciler Meclisince Türkiye’nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeler çıkarıldı.

ABD Kongresinin iki kanadından senatör ve temsilcilerin yer aldığı konferans komitesi, 857 milyar dolarlık savunma bütçesini de içeren NDAA tasarısına son halini verdi.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 62

7 ARALIK

Almanya'da darbe planlayan gruba düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 25 kişiden 8’i tutuklandı.

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi. Yakalananlar arasında eski askerler de yer aldı.

Dünyada 2022 böyle geçti! - 63

7 ARALIK

Peru’da Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, hükümeti devirmeye çalışmakla suçladığı Kongreyi feshetme kararının ardından gözaltına alındı.

Pedro Castillo'nun, Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla görevinden alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülke tarihinin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. Ülkede hükümet karşıtı gösteriler yapıldı.

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