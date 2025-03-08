Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da tüm ülkelerde eşitlik talebinin haykırıldığı eylemlerle kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanında kadınlar şiddete ve eşitsizliğe karşı sokaklara döküldü. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tüm ülkelerde hükümetlerin kadın politikaları protesto edildi. (Haber: Derya Doğan)
Bolivya'nın La Paz şehrinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir araya gelen binlerce kadın, pankartlarla yürüdü.
Polise yönelik protestolar eyleme damga vurdu.