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Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bu yıl da tüm ülkelerde eşitlik talebinin haykırıldığı eylemlerle kutlanıyor. Dünyanın dört bir yanında kadınlar şiddete ve eşitsizliğe karşı sokaklara döküldü. Avrupa'dan Amerika'ya, Asya'dan Afrika'ya kadar tüm ülkelerde hükümetlerin kadın politikaları protesto edildi. (Haber: Derya Doğan)

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 1

Bolivya'nın La Paz şehrinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde bir araya gelen binlerce kadın, pankartlarla yürüdü.

Polise yönelik protestolar eyleme damga vurdu.

DÜNYA HABERLERİ

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 2

İSPANYA

İspanya'nın başkenti Madrid'de de kadınlar meydanlardaydı.

Eylemlerden dikkat çekici fotoğraflar paylaşıldı.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 3

UKRAYNA

Başkent Kiev'de  düzenlenen mitingde Rusya ile savaşta öldürülen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 4

İTALYA

İtalya'da eylemlerin adresi Roma oldu.

Kadınlar pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 5

HİNDİSTAN

Hindistan'ın Mumbai kentinde kadınlar yerel bir trende yoga yaptı.
Ahmedabad kentindeki gösteride ise Gujarati dilinde “Tüm tecavüzcülere ibret verici cezalar verin” pankartla yürüyüş yapıldı.
Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 6

FİLİPİNLER

Filipinler'işn başkenti Manila'da düzenlenen bir protesto sırasında kadınlar dans ediyor.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 7

NİJERYA

Nijerya'nın Lagos kentindeki Mobolaji Johnson Stadyumunda düzenlenen kutlamalarda kadınlar şarkı söyleyip yürüyüş yaptı.

Dünya'da 8 Mart: Avrupa'dan Asya'ya kadınlar sokaklara döküldü - 8

HİNDİSTAN

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