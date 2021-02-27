Dünyada bir ilk: Bir kent laboratuvara dönüştürüldü

Peki, Covid-19'un kontrol altına alınmasını başarıp tarih sayfalarında yer alacak kent hangisi olacak?

Bu sorunun henüz bir yanıtı yok ama bir aday var. Brezilya'nın, 45 bin nüfuslu küçük kenti Serrana. Daha çok bir kasaba olarak nitelendirilebilecek, Sao Paulo'ya 300 km uzaklıktaki bu kent, pek de tanınmıyor. Ama bu yakında değişebilir.

Kentte büyük bir aşılama çalışması başlatıldı ve bu kapsamda yürütülecek araştırma, virüs ile ilgili merak edilen pek çok soruya yanıt bulunmasını sağlayabilir.