Dünyada bu yıl: 2023 yılına bakış
2023 geçmişi köklü sorunlardan kaynaklanan savaşlara, küresel siyasette belirgin değişimlere ve büyük çaplı kayıplara yol açan doğal afetlere sahne oldu. Yılın başından sonuna kadar medyada yankı bulan bazı olaylar bu yılı tanımlamamıza yardımcı oldu.
Yıla damgasını vuran olayların başında İsrail-Hamas savaşı, Türkiye ve Fas’ta yaşanan deprem felaketleri, Libya’daki sel afeti, Rusya-Ukrayna savaşının çıkmaza girmesi ve Azerbaycan’ın Karabağ’da tümüyle hakimiyeti ele geçirmesi geliyor.