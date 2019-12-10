Dünyada bunlar oluyor (10 Aralık 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Dünyanın farklı yerlerinden, son 24 saatte çekilen çarpıcı karelerle dünya turu...

ALMANYA

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirlerinin isimleri 'Meng Yuan' ve 'Meng Xiang' olarak duyuruldu.

HONG KONG

Binlerce Hong Konglu, Dünya İnsan Hakları günü için bir araya geldi.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda'da aralarında turistlerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Whakaari'deki volkanik patlamalara tanıklık etti.

AVUSTRALYA

Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ederken, sahilde günlük hayat devam ediyor.

ABD

Güney Afrikalı Zozini Tunzi, Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci olurken, tacı Filipinli Catriona Gray'den devraldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Tüm dünyanın merakla beklediği Andy Ruiz Junior ile Anthony Joshua arasındaki Dünya Ağır Sıklet Boks Unvan Maçı'nı Joshua kazandı.

ABD

2019 Kennedy Merkezi Ödülleri'nde gala yemeğinin ardından misafirler toplu fotoğraf için bir araya geldi.

ÇİN

Çin'in Pekin kentinde 7'den 70'e yüzlerce insan Retro Swing Gecesi'nde hünerlerini sergiledi.

FRANSA

Fransa'da bir grup çevreci, iklim değişikliğine karşı protesto gösterisi düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresiyle yapılan gösteride ortaya ilginç görüntüler çıktı. Belçika'da da çevreciler insan zinciri oluşturdu.

MEKSİKA

Ecaepec de Moralos'ta bir öğrenci, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla duvara resmedilen kadın figürünün önünde poz veriyor.

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