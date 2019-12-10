Dünyada bunlar oluyor (10 Aralık 2019 fotoğraflarla dünya turu)

FRANSA

Fransa'da bir grup çevreci, iklim değişikliğine karşı protesto gösterisi düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresiyle yapılan gösteride ortaya ilginç görüntüler çıktı. Belçika'da da çevreciler insan zinciri oluşturdu.