Dünyada bunlar oluyor (10 Aralık 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Berlin Hayvanat Bahçesi'nin sevimli misafirlerinin isimleri 'Meng Yuan' ve 'Meng Xiang' olarak duyuruldu.
Binlerce Hong Konglu, Dünya İnsan Hakları günü için bir araya geldi.
Yeni Zelanda'da aralarında turistlerin de bulunduğu yaklaşık 50 kişi, Whakaari'deki volkanik patlamalara tanıklık etti.
Avustralya orman yangınlarıyla mücadele ederken, sahilde günlük hayat devam ediyor.
Güney Afrikalı Zozini Tunzi, Kainat Güzellik Yarışması'nda birinci olurken, tacı Filipinli Catriona Gray'den devraldı.
Tüm dünyanın merakla beklediği Andy Ruiz Junior ile Anthony Joshua arasındaki Dünya Ağır Sıklet Boks Unvan Maçı'nı Joshua kazandı.
2019 Kennedy Merkezi Ödülleri'nde gala yemeğinin ardından misafirler toplu fotoğraf için bir araya geldi.
Çin'in Pekin kentinde 7'den 70'e yüzlerce insan Retro Swing Gecesi'nde hünerlerini sergiledi.
Fransa'da bir grup çevreci, iklim değişikliğine karşı protesto gösterisi düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un portresiyle yapılan gösteride ortaya ilginç görüntüler çıktı. Belçika'da da çevreciler insan zinciri oluşturdu.
Ecaepec de Moralos'ta bir öğrenci, kadına karşı şiddete dikkat çekmek amacıyla duvara resmedilen kadın figürünün önünde poz veriyor.