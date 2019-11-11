Dünyada bunlar oluyor (10 fotoğrafla dünya turu)

Lalitpur'daki Patan Durbar Meydanı'ndaki geleneksel Kartik Dans Festivali sırasında bir dansçı sahne aldığı ateşin yanında duruyor.
Müslüman bir adam, Hindistan'ın eski mahallesinde Hz. Muhammed'in doğum günü kutlamaları için oğlunu hazırlıyor.
Keşmirli Müslüman kadınlar, Srinagar'daki Eid-e-Milad-ul-Nabi festivalinde dua ediyor
İkinci Dünya Savaşı anma törenleri kapsamında gerçekleştirilen Pazar Anmaları töreninde savaş gazisi iki asker Douglas C-47model bir uçağın önünde töreni izliyor.
İtalya'da Ilva çelik fabrikasının bulunduğu Tamburi'de çelikten yapılmış mezar anıtları
Bolivya'da devlet başkanı Morales'in ordunun talebi sonrası istifası halk tarafından kutlanıyor.
Şili'de hükümet karşıtı protestolarda bir eylemci polis şiddetine dikkat çekmek için gözünü yara bandıyla kapatıyor.
Hava kirliliğiyle mücadele eden Delhi'de Yamuna nehri üzerinde bot gezisi
Prag Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen penguenin sağlık kontrolü yapılıyor.
Hong Kong'da çatışmalarla devam eden protesto gösterileri devam ediyor.