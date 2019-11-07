Dünyada bunlar oluyor (12 fotoğrafla dünya turu)

Güney Kore'de Seul'de hayatı daha iyi anlamak ve daha huzurlu ölebilmek için 'canlı cenaze' deneyimi yaşanıyor.
Editör: Begüm SUYOLCUBAŞI
Şili'de Santiago Meydanı'nda anne ve çocuğu protestocuları seyrediyor.
Brezilya'daki bu protestocu yerel kıyafetiyle gizemli petrol sızıntısını protesto ediyor.
Beyrut'ta hükümet karşıtı gösteride Lübnanlı bir kadın yüzünü bayrak ile gizliyor.
Çekya'nın Liberec şehrindeki hayvanat bahçesinde anne zürafa, yenidoğan yavrusunun bakımını yapıyor.
Filistinli küçük kız göçmen kampında ders çalışıyor.
Çekya'da hayvanat bahçesindeki bir bakıcı pelikanı kış öncesi yeni yuvasına taşıyor.
Bağdat'da devam eden hükümet karşıtı gösterilerde bir protestocu polislerin arasından kurtulmaya çalışıyor.
Nijerya'daki bir rehabilitasyon merkezinde dayak yiyen çocuk sırtındaki yaraları gösteriyor.
Hong Kong'da protestocular Guy Fawkes (V for Vendetta) maskeleriyle kutlama yapıyor.
Brüksel'e gelen Amazon yerlilerinden biri yağmur ormanlarının talanını protesto ediyor.
Hindular Rakher Upabash töreninde dua ediyor.