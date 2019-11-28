Dünyada bunlar oluyor (28 Kasım 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Iraklı bir gösterici İran konsolosluğunun önünde
ABD'nin Teksas eyaletinde kimyevi madde üreten bir fabrikada yaşanan patlama meydana geldi.
İtalyan itfaiyeciler Arnavutluk'ta meydana gelen depremde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.
Bir çocuk Myanmar'ın Yangon kentindeki AIDS merkezinde böyle banyo yaptı.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri geleneksel 'horsehide' kayağı yapıyor.
Geçtiğimiz ay İngiltere'de bir kamyonunun arkasında ölü bulunan John Hoang Van Tiep'in yakınları Vietnam'daki Nghe An eyaletindeki cenaze töreni sırasında tabutunun yanına yas tuttu.
Güney Koreli futbolcu Kim Jae-hoon' Seul'deki kübik evinde.
Etiyopya Yahudileri, Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen kaya üzerine Emevîler devrinde inşa edilen Kubbet'üs-Sahra'nın önünde
Gazeteci Bruce Parker, Oceanside, California'da okyanus kenarındaki kayalarda dalgaların tadını çıkarıyor
Bogota, Colombia'da devam eden protestolarda, prtestocular 'break dance' yapıyor.
Fransa'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etmek amacıyla Paris'e traktörleriyle girdiler.
Papa Francis, İtalyan polisleriyle poz verdi.