Dünyada bunlar oluyor (28 Kasım 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Dünyanın farklı yerlerinden çarpıcı karelerle dünya turu...

Iraklı bir gösterici İran konsolosluğunun önünde

ABD'nin Teksas eyaletinde kimyevi madde üreten bir fabrikada yaşanan patlama meydana geldi.

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İtalyan itfaiyeciler Arnavutluk'ta meydana gelen depremde enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Bir çocuk Myanmar'ın Yangon kentindeki AIDS merkezinde böyle banyo yaptı.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri geleneksel 'horsehide' kayağı yapıyor.

Geçtiğimiz ay İngiltere'de bir kamyonunun arkasında ölü bulunan John Hoang Van Tiep'in yakınları Vietnam'daki Nghe An eyaletindeki cenaze töreni sırasında tabutunun yanına yas tuttu.

Güney Koreli futbolcu Kim Jae-hoon' Seul'deki kübik evinde.

Etiyopya Yahudileri, Müslümanlar ve Yahudiler tarafından kutsal kabul edilen kaya üzerine Emevîler devrinde inşa edilen Kubbet'üs-Sahra'nın önünde

Gazeteci Bruce Parker,  Oceanside, California'da okyanus kenarındaki kayalarda dalgaların tadını çıkarıyor

Bogota, Colombia'da devam eden protestolarda, prtestocular 'break dance' yapıyor.

Fransa'da çiftçiler tarım politikalarını protesto etmek amacıyla Paris'e traktörleriyle girdiler.

Papa Francis, İtalyan polisleriyle poz verdi.

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