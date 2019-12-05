Dünyada bunlar oluyor (5 Aralık 2019 fotoğraflarla dünya turu)

Kuzey Kore lideri Kim Jong, kurmaylarıyla birlikte kutsal kabul edilen Paktu Dağı'nda...
Avustralya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele eden itfaiye görevllilerine gönüllüler de destek oldu.
Şili'de hükümet karşıtı gösteriler devam ederken, güvenlik güçleri eylemcilere tazyikli suyla müdahale etti.
ABD Başkanı Trump ve First Lady Melania, Kraliçe Elizabeth'in ev sahipliğinde düzenlenen davete katıldı.
'Noel Baba' kıyafeti giyen bir dalgıç, Güney Kore'deki bir etkinlikte balıklarla yüzdü.
Çin'de düzenlenen tatbikatta askerler, yanan çemberlerin içerisinden böyle geçti.
Atkivist Greta Thunberg ve babası Atlantik Okyanusu'nu geçerek ABD'den Portekiz'e ulaştı.
Liderler, NATO zirvesinde bir araya gelerek aile fotoğrafı için poz verdi.
Myanmarlı Naing Aung Myo, Güney Asya'da düzenlenen ayak voleybolu maçında rakipten gelen topu böyle karşıladı.
İngiltere'de Donna Nook Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli misafiri gri fok balığı, cam şişeyle poz verdi.