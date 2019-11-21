Dünyada bunlar oluyor (Fotoğraflarla dünya turu)

Yeni Zelanda'da yaşanan sağanak nedeniyle Christchurch Havalimanı'nda Emirates'e ait Airbus A380 tipi uçağa yıldırım isabet etti.
ABD Başkanı Trump, Texas ziyareti öncesi gazetecilere basın açıklaması yapmak için hazırladığı notta "Hiçbir şey istemiyorum" yazıyor.
Şam'da bombaların ardından harabeye dönmüş binada çocuklar camdan bakıyor.
Şarkıcı Alicia Keys ve CBS sunucusu Gayle King, 2020 Grammy adaylarını duyuruyor.
Hong Kong'da devam eden protestolarda bir gösterici Politeknik Üniversitesi'nde polis ablukasından kaçmak için kanalizasyondan çıkıyor.
Indianapolis'te eğitimciler ve destekçileri devlet binasında protestoda bulunuyor.
Thun-Leveque, Fransa'dan kartpostallık sonbahar manzarası
Irak'taki protestolarda türban takmış biri Guy Fawkes maskesi ile yüzünü gizliyor.
Papa Francis, Tayland ve Japonya ziyareti öncesi uçakta.
Lübnan'da protestocular birbirlerine bağırıyor.