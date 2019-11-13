Dünyada bunlar oluyor (Fotoğraflarla dünya turu)

Jiao Qin isimli erkek panda, Almanya'daki Hayvan ve Doğal Hayat Enstitüsü'nde bilgisayarlı tomografiye girdi.
Sırp sporcu Nemanja Matijasevic, Dubai'de düzenlenen 2019 Para Atletizm Şampiyonası'nda uzun atlama kategorisinde mücade etti.
'Doug the Pug', ABD'de düzenlenen 2019 People's Choice töreninde kazandığı 'Yılın Hayvan Starı' ödülünün ardından tebrikleri kabul ediyor...
Hong Kong'da protesto gösterileri sırasında yaralanan bir eylemciye ilk müdahale yapılıyor.
Çin Postası'nda çalışan görevliler, 11.11 Yalnızlar Günü alışveriş festivali kapsamında ürünleri paketliyor.
Hong Kong'da protestocuların zarar verdiği camdan başka bir protestocu görülüyor.
Venedik'te yılın belirli dönemlerinde sular altında kalan St. Marks Meydanı...
Bangladeş Dhaka'da tapınakta düzenlenen dini tören için bir araya gelen Hindular...
Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Bağdat'ta bir kadın, 'Neredesin Birleşmiş Milletler', 'Öldürmeyi kes' duvar yazılarının önğünden geçiyor.
Bolivya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağı, kuşlarla aynı karede...
Yangınlarla mücadele eden Avustralya'da bir yalıçapkını, yanmış bir ağaç gövdesinde yok olan yaşam alanını izliyor...
Çin'de yatak takımları pazarlayan bir satıcı, internet üzerinden ürünlerini tanıtıyor.