Dünyada bunlar oluyor (Fotoğraflarla dünya turu)

Joe Biden ve Senator Bernie Sanders, Demokratların parti içerisinde yaptığı başkanlık tartışmasında karşı karşıya...
Portekiz'in Nazare kentinde dalgaların tadını çıkaran bir sörfçü...
Los Angeles'taki otomobil fuarında 1903 model Mercedes Simplex'ten ilham alan bir konsept araç..
Şili'de devam eden gösterilerde elindeki nesneyi polis aracına fırlatan bir eylemci...
Sri Lanka'da bir çocuk, Colombo sahilinde denize bırakılan ağları toplayan balıkçıları izliyor.
ABD'deki LGBTQ topluluğu üyeleri, kaybettikleri dostları için Trans Anma Günü'nde bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da katıldığı açılışın ardından seferlere yeni başlayan trenin camından dışarıyı izliyor.
Suriyeliler, Şam'da İsrail hava saldırısının ardından hasar gören binadan dışarıyı izliyor.
Avustralya, orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Sydney'in güneybatısındaki Colo Tepeleri'ndeki bir itfaiyeci, söndürme çalışmaları sırasında böyle görüntülendi.
Çin'de düzenlenen Dünya 5G Fuarı'nda tanıtılan 'ZTE 5G' biyonik köpek...