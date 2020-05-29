Dünyada corona virüs: Brezilya'da 24 saatte bin 1556 ölü

ntv.com.tr 29.05.2020 - 12:49
Brezilya'da covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 1156 artarak 26 bin 754'e yükseldi.
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte bin 156 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte bin 156 artarak 26 bin 754'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı.
Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.
Corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 4 bin 711'e ulaşan Hindistan'ın, salgının çıkış noktası olan ve 4 bin 634 ölüm açıklanan Çin'i geride bıraktığı bildirildi.
Hindistan'da son 24 saatte 7 bin 466 kişide Covid-19 tespit edildi.
Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.
Son 24 saatte 175 kişi yaşamını yitirdi.
Ülke genelindeki vaka sayısı 165 bin 799’a yükseldi.