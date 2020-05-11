Dünyada corona virüs: Can kaybı 285 bini geçti

ntv.com.tr 11.05.2020 - 14:23 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 04:49
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti.
Avrupa'da salgından en çok etkilenen İngiltere'de ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 65'e, vaka sayısı da 223 bin 60'a çıktı.
Salgından en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da can kaybı 123 artarak 26 bin 744 oldu.
Ülkede Covid-19 vaka sayısı 268 bin 143'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 170 bin 846'ya yükseldi.
Corona virüs salgınının son günlerde en fazla artış gösterdiği ülkelerin başında Rusya geliyor.
Ülkede bir haftadan uzun süredir günlük vaka artış sayısı 10 binin üstünde.
Son 24 saatte Rusya'da 11 bin 656 vaka tespit edildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344'e yükseldi.. Toplam Covid-19 kaynaklı can kaybı da 2 bini aştı.
Çin'de Covid-19 vakaları yeniden artıyor. Ülkede dünün ardından bugün de vaka sayısı çift hanede.
Ayrıca, karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Güney Kore'den vaka artışı haberleri geliyor.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325'e yükseldi.
Kıtada Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı.
Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 525, Cezayir'de 502, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 194, Nijerya'da 143, Kamerun'da 114'e yükseldi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.