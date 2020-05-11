Dünyada corona virüs: Can kaybı 285 bini geçti

Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 227 bini geçti. Virüs nedeniyle 285 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Salgından en çok etkilenen ülke 1,3 milyon vaka ve 80 bini aşkın can kaybıyla ABD oldu. Öte yandan, son bir günde Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 643'e, İtalya'da ise 30 bin 739'a yükseldi.

ntv.com.tr 11.05.2020 - 14:23 | Son Güncelleme : 12.05.2020 - 04:49

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon 230 bine ulaşırken, can kaybı 285 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 510 bini geçti.

CORONA VİRÜSTE SON RAKAMLAR 

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü haline gelen ABD'deki can kaybı 81 bin 157'ye yükselirken, vaka sayısı 1 milyon 370 bini aştı. Ülkede hastalığı atlatanların sayısı ise 255 bini geçti.

İNGİLTERE

Avrupa'da salgından en çok etkilenen İngiltere'de ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 65'e, vaka sayısı da 223 bin 60'a çıktı.

FRANSA

Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 263 artarak 26 bin 643'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 456 artışla 211 bin 184'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 2 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 284 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 33 gündür düşüyor.

İyileşen kişi sayısı da 507 artarak 56 bin 724'e ulaştı. Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 820'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 823'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 643'e çıktı.

Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.

İTALYA

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak, 30 bin 739'a yükseldi. Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif Covid-19 vaka sayısı 836'lık düşüşle 82 bin 488'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 219 bin 814 oldu. İyileşenlerin sayısı, bugün 1401'lik artışla 106 bin 587'ye çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 179 daha artarak 30 bin 739'a yükseldi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1027 olan sayı, 999'a geriledi. Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 606 bin 652 test yapıldı. Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya'da ise son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 68 oldu. Sadece bu bölgede ölenlerin sayısı 15 bin 54 ile toplam ölü sayısının yaklaşık yarısına ulaştı.

Covid-19'la mücadelede en ön cephede yer alan doktorların kaybı ise 160'a yükseldi.

Eczacılar Federasyonu Başkanı Marco Cossolo da maske sıkıntısına dikkati çekerek, başkent Roma’da düşük fiyattan satılması gereken cerrahi maskelerden ellerinde kalmadığını, Milano ve Torino gibi diğer büyükşehirlere de maskelerin ulaşmadığını kaydetti.

İSPANYA'DA SON DURUM

Salgından en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da can kaybı 123 artarak 26 bin 744 oldu. 

Ülkede Covid-19 vaka sayısı 268 bin 143'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 170 bin 846'ya yükseldi.

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RUSYA

Corona virüs salgınının son günlerde en fazla artış gösterdiği ülkelerin başında Rusya geliyor. 

Ülkede bir haftadan uzun süredir günlük vaka artış sayısı 10 binin üstünde. 

Son 24 saatte Rusya'da 11 bin 656 vaka tespit edildi. 

Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344'e yükseldi.. Toplam Covid-19 kaynaklı can kaybı da 2 bini aştı. 

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ÇİN'DE VAKA ARTIŞI

Çin'de Covid-19 vakaları yeniden artıyor. Ülkede dünün ardından bugün de vaka sayısı çift hanede.

Ayrıca, karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Güney Kore'den vaka artışı haberleri geliyor.

AFRİKA'DA VAKA SAYISI 63 BİNİ GEÇTİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325'e yükseldi.

Kıtada Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı.

Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.

Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 525, Cezayir'de 502, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 194, Nijerya'da 143, Kamerun'da 114'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

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