Dünyada corona virüs: Fransa ve İtalya'da ölü sayısı artıyor
Dünya genelinde Covid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 227 bini geçti. Virüs nedeniyle 285 binİ aşkın kişi hayatını kaybetti. Salgından en çok etkilenen ülke 1,3 milyon vaka ve 80 bin can kaybıyla ABD oldu. Öte yandan, son bir günde Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 643'e, İtalya'da ise 30 bin 739'a yükseldi.
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ntv.com.tr 11.05.2020 - 14:23| Son Güncelleme : 11.05.2020 - 20:47
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 227 bini aştı.
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle 285 bin 315 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 512 bin 708 kişi de iyileşti.
Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 227 bin 974'e yükseldi.
FRANSA
Fransa'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 263 artarak 26 bin 643'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 456 artışla 211 bin 184'e ulaştı. Covid-19 nedeniyle 2 bin 712'si yoğun bakımda olmak üzere 22 bin 284 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 33 gündür düşüyor.
İyileşen kişi sayısı da 507 artarak 56 bin 724'e ulaştı. Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 16 bin 820'ye, bakımevlerinde ise 9 bin 823'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 26 bin 643'e çıktı.
Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne kıyasla artış yaşandı.
İTALYA
İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 179 artarak, 30 bin 739'a yükseldi. Ülkede iki ayı aşkındır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Buna göre, ülkedeki aktif Covid-19 vaka sayısı 836'lık düşüşle 82 bin 488'e geriledi. Bugüne kadar virüs bulaşanların sayısı ise 219 bin 814 oldu. İyileşenlerin sayısı, bugün 1401'lik artışla 106 bin 587'ye çıktı. Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 179 daha artarak 30 bin 739'a yükseldi.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1027 olan sayı, 999'a geriledi.Ülke genelinde bugüne kadar 2 milyon 606 bin 652 test yapıldı.Ülkede bugüne kadar salgından en çok etkilenen bölge Lombardiya'da ise son 24 saatte yaşamını yitirenlerin sayısı 68 oldu. Sadece bu bölgede ölenlerin sayısı 15 bin 54 ile toplam ölü sayısının yaklaşık yarısına ulaştı.
Covid-19'la mücadelede en ön cephede yer alan doktorların kaybı ise 160'a yükseldi.
Eczacılar Federasyonu Başkanı Marco Cossolo da maske sıkıntısına dikkati çekerek, başkent Roma’da düşük fiyattan satılması gereken cerrahi maskelerden ellerinde kalmadığını, Milano ve Torino gibi diğer büyükşehirlere de maskelerin ulaşmadığını kaydetti.
EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 367 bin 638 kişide Covid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 787 kişi yaşamını yitirdi.
RUSYA
Corona virüs salgınının son günlerde en fazla artış gösterdiği ülkelerin başında Rusya geliyor.
Ülkede bir haftadan uzun süredir günlük vaka artış sayısı 10 binin üstünde.
Son 24 saatte Rusya'da 11 bin 656 vaka tespit edildi.
Ülkede toplam vaka sayısı 221 bin 344'e yükseldi.. Toplam Covid-19 kaynaklı can kaybı da 2 bini aştı.
ÇİN'DE VAKA ARTIŞI
Çin'de Covid-19 vakaları yeniden artıyor. Ülkede dünün ardından bugün de vaka sayısı çift hanede.
Ayrıca, karantinanın kaldırıldığı 7 Nisan'dan bu yana ilk kez topluluk içi enfeksiyona rastlandı. Güney Kore'den vaka artışı haberleri geliyor.
AFRİKA'DA VAKA SAYISI 63 BİNİ GEÇTİ
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamaya göre, kıta genelinde Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 bin 668 artarak 63 bin 325'e yükseldi.
Kıtada Covid-19'dan ölenlerin sayısı ise 24 saatte 67 artarak 2 bin 290'a ulaştı.
Şimdiye kadar 21 bin 821 kişi de sağlığına kavuştu.
Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 525, Cezayir'de 502, Fas'ta 188, Güney Afrika'da 194, Nijerya'da 143, Kamerun'da 114'e yükseldi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.
İSPANYA'DA SON DURUM
Salgından en çok etkilenen ülkelerden İspanya'da can kaybı 123 artarak 26 bin 744 oldu.
Ülkede Covid-19 vaka sayısı 268 bin 143'e çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 170 bin 846'ya yükseldi.
VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER
Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:
"İspanya (264 bin 663), İngiltere (219 bin 183), İtalya (219 bin 70), Rusya (209 bin 688), Fransa (176 bin 970), Almanya (171 bin 879), Brezilya (162 bin 699), Türkiye (138 bin 657), İran (107 bin 603), Çin (82 bin 918), Kanada (68 bin 848), Peru (67 bin 307), Hindistan (67 bin 259), Belçika (53 bin 81), Hollanda (42 bin 627), Suudi Arabistan (39 bin 48), Meksika (35 bin 22), Pakistan (30 bin 941), İsviçre (30 bin 305), Ekvador (29 bin 559), Şili (28 bin 866), Portekiz (27 bin 581), İsveç (26 bin 322), Singapur (23 bin 336), İrlanda (22 bin 996), Belarus (22 bin 973), Katar (22 bin 520), Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 198), Japonya (16 bin 489), İsrail (16 bin 477), Polonya (15 bin 996), Avusturya (15 bin 871), Romanya (15 bin 362), Ukrayna (15 bin 232), Bangladeş (14 bin 657), Endonezya (14 bin 32), Kolombiya (11 bin 63), Güney Kore (10 bin 909), Filipinler (10 bin 794), Danimarka (10 bin 429), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 347), Sırbistan (10 bin 114) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 15)."
Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:
"İngiltere 31 bin 855, İtalya 30 bin 560, İspanya 26 bin 621, Fransa 26 bin 380, Brezilya 11 bin 123, Belçika 8 bin 656, Almanya 7 bin 569, İran 6 bin 640, Hollanda 5 bin 440, Kanada 4 bin 870, Çin 4 bin 633, Türkiye 3 bin 786, Meksika 3 bin 465, İsveç 3 bin 225, Hindistan 2 bin 212, Ekvador 2 bin 127, Rusya 1915, Peru 1889, İsviçre 1833, İrlanda 1458, Portekiz 1135, Endonezya 973, Romanya 961, Polonya 800, Filipinler 719, Pakistan 667, Japonya 637, Avusturya 618, Danimarka 529, Kolombiya 463, Ukrayna 391, Dominik Cumhuriyeti 388, Şili 312, Güney Kore 256, İsrail 252, Suudi Arabistan 246, Bangladeş 228, Sırbistan 215, Birleşik Arap Emirlikleri 198, Güney Afrika Cumhuriyeti 194, Belarus 131, Singapur 20, Katar 14."
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