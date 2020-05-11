Dünyada corona virüs: Rusya, İngiltere ve İtalya'yı geçti

VAKA SAYISI 10 BİNİ AŞAN ÜLKELER



Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:



"İspanya (264 bin 663), İngiltere (219 bin 183), İtalya (219 bin 70), Rusya (209 bin 688), Fransa (176 bin 970), Almanya (171 bin 879), Brezilya (162 bin 699), Türkiye (138 bin 657), İran (107 bin 603), Çin (82 bin 918), Kanada (68 bin 848), Peru (67 bin 307), Hindistan (67 bin 259), Belçika (53 bin 81), Hollanda (42 bin 627), Suudi Arabistan (39 bin 48), Meksika (35 bin 22), Pakistan (30 bin 941), İsviçre (30 bin 305), Ekvador (29 bin 559), Şili (28 bin 866), Portekiz (27 bin 581), İsveç (26 bin 322), Singapur (23 bin 336), İrlanda (22 bin 996), Belarus (22 bin 973), Katar (22 bin 520), Birleşik Arap Emirlikleri (18 bin 198), Japonya (16 bin 489), İsrail (16 bin 477), Polonya (15 bin 996), Avusturya (15 bin 871), Romanya (15 bin 362), Ukrayna (15 bin 232), Bangladeş (14 bin 657), Endonezya (14 bin 32), Kolombiya (11 bin 63), Güney Kore (10 bin 909), Filipinler (10 bin 794), Danimarka (10 bin 429), Dominik Cumhuriyeti (10 bin 347), Sırbistan (10 bin 114) ve Güney Afrika Cumhuriyeti (10 bin 15)."