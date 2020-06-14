Dünyada corona virüs: Rusya'da vaka sayısı 530 bine yaklaştı

200'ün üzerinde ülkede ve bölgede görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle dünya genelinde vaka sayısı 7 milyon 800 bini geçti, ölenlerin sayısı ise 430 bini aştı. Öte yandan, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ABD'de 117 bin 527'ye , Breziya'da 42 bin 720'ye, Rusya'da 6 bin 948’e, Hindistan'da 9 bin 204'e yükseldi. Mısır'da ise salgının görüldüğü günden bu yana 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka ve can kaybına ulaşıldı.

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AP - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 14.06.2020 - 11:35





, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 142 bin 224 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 117 bin 527 kişi yaşamını yitirdi. Dünya genelinde virüs tespit edilenlerin sayısı 7 milyon 873 bin 198'e ulaştı. ABD , en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 2 milyon 142 bin 224 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 117 bin 527 kişi yaşamını yitirdi.

VAKA SAYISI 50 BİNİ AŞAN ÜLKELER



"Brezilya (850 bin 796),



Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:



"Brezilya 42 bin 791, İngiltere 41 bin 662, İtalya 34 bin 301, Fransa 29 bin 398, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 872, Belçika 9 bin 605, Hindistan 9 bin 199, Almanya 8 bin 867, İran 8 bin 730, Kanada 8 bin 107, Rusya 6 bin 829, Peru 6 bin 498, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 792, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 101, Pakistan 2 bin 632, Güney Afrika 1423, Bangladeş 1139, Suudi Arabistan 932, Belarus 303 ve Katar 70." ABD 'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:"Brezilya (850 bin 796), Rusya (520 bin 129), Hindistan (321 bin 626), İngiltere (294 bin 375), İspanya (290 bin 685), İtalya (236 bin 651), Peru (225 bin 132), Almanya (187 bin 423), İran (184 bin 955), Türkiye (176 bin 677), Şili (167 bin 355), Fransa (156 bin 813), Meksika (142 bin 690), Pakistan (139 bin 230), Suudi Arabistan (123 bin 308), Kanada (98 bin 410), Bangladeş (84 bin 379), Çin (83 bin 132), Katar (78 bin 416), Güney Afrika (65 bin 736), Belçika (59 bin 918), Belarus (53 bin 241) ve İsveç (50 bin 931)."Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:"Brezilya 42 bin 791, İngiltere 41 bin 662, İtalya 34 bin 301, Fransa 29 bin 398, İspanya 27 bin 136, Meksika 16 bin 872, Belçika 9 bin 605, Hindistan 9 bin 199, Almanya 8 bin 867, İran 8 bin 730, Kanada 8 bin 107, Rusya 6 bin 829, Peru 6 bin 498, İsveç 4 bin 874, Türkiye 4 bin 792, Çin 4 bin 634, Şili 3 bin 101, Pakistan 2 bin 632, Güney Afrika 1423, Bangladeş 1139, Suudi Arabistan 932, Belarus 303 ve Katar 70."

RUSYA Rusya Corona virüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 8 bin 835 kişide daha Covid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 528 bin 964’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte ölenlerin sayısı 119 artarak 6 bin 948’e, iyileşenlerin sayısı 5 bin 409 artarak 280 bin 50’ye ulaştı. Rusya 'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,7’de kalırken yeni vakaların yüzde 36,2’sinde hastalık belirtisi görülmedi.

Salgınla mücadele önlemlerinin gevşetildiği başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 1477 artarak 205 bin 905’e, ölü sayısı 50 artarak 3 bin 281’e çıktı.

15 MİLYONA YAKIN TEST Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 306 bin test yapıldığı ve toplam test sayısının 14 milyon 800 bini geçtiği bildirildi. Açıklamada, 316 bin kişinin gözlem altında tutulduğu kaydedildi.

BREZİLYA Dünya da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 42 bin 720'ye yükseldi.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 21 bin 704 artarak 850 bin 514 olarak kaydedildi. Ölü sayısı, son 24 saatte 892 kişinin hayatını kaybetmesiyle 42 bin 720'ye yükseldi.







Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 172 bin 875 vaka ve 10 bin 581 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor. Sao Paulo'nun ardından salgından en çok etkilenen Rio de Janeiro eyaletinde ise 7 bin 592 kişinin ölümüne neden olan virüs, 78 bin 836 kişide görüldü.





Brezilya, dün virüs kaynaklı ölü sayısında İngiltere'yi geride bırakarak dünyada ABD 'den sonra en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü ülke olmuştu.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, bölgede "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

MISIR Mısır'da 62 kişinin daha yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesi ve 1677 kişinin enfekte olmasıyla ülkede, salgının görüldüğü günden bu yana 24 saat içinde kaydedilen en yüksek vaka ve can kaybına ulaşıldı.



Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 nedeniyle 62 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam can kaybının 1484'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 1677 kişinin daha enfekte olduğu aktarılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 42 bin 980'e yükseldiği kaydedildi.



Açıklamada, 11 bin 529 hastanın ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.



Söz konusu vaka ve can kaybı sayısının, Mısır'da virüsün ilk kez tespit edildiği 14 Şubat'tan bu yana en yüksek rakamlar olduğuna dikkat çekildi.

HİNDİSTAN Hindistan merkezli NDTV kanalında yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 11 bin 929 kişinin virüse yakalandığını açıkladı. Bakanlık ayrıca son 24 saatte 311 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yeni vaka ve ölümlerle, ülkede bugüne dek görülen toplam vaka sayısı 320 bin 922'ye, can kaybı sayısı ise 9 bin 195'e çıktı.



Ülkede virüse yakalanan 162 bin 379 kişi iyileşti.