Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor

Çin'de başlayan corona virüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşırken can kaybı da 120 bine ulaşmak üzere. Son 24 saatte Meksika'da 708, Brezilya'da ise bin 274 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 2 milyonu aştığı ABD'de toplam ölü sayısı da 115 binin üzerine çıktı.

ntv.com.tr 11.06.2020 - 11:01

Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 1
Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayan corona virüs tüm dünyada halen etkili.

Salgın bazı ülkelerde yavaşladı ancak bazı ülkelerde de etkisini artırdı. Son olarak Latin Amerika'da corona virüs pandemisi nedeniyle can kayıpları hızla artıyor.
Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 2

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 708 artarak 15 bin 357'ye yükseldi.

Ülkede Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 883 artışla 129 bin 184'e çıktı.
Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 3

BREZİLYA

Brezilya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte bin 274 artarak 39 bin 680'e yükseldi.

Vaka sayısı da 32 bin 913 yükselerek 772 bin 416 olarak kaydedildi. Ülkede 325 bin 395 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu Sao Paulo eyaleti, 156 bin 316 vaka ve 9 bin 862 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Dünyada ABD'den sonra en çok Covid-19 vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, "Latin Amerika'da salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.
Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 4

ABD

Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülke ise halen ABD

Ülkedeki vaka sayısı 2 milyon 60 binin üzerine çıktı. 

Toplam can kaybı da 115 bini aştı. 

Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 5
Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 6
Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 7
Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 8
Dünyada corona virüs: Vaka sayısı 7,5 milyona yaklaşıyor - 9

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