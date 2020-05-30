Dünyada Covid-19 vaka sayısı 6 milyonu geçti

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 768 bin 461 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 103 bin 330 kişi öldü.

Dünya'daki vakaların dörtte biri ölümlerin ise yaklaşık üçte biri ABD'de yaşandı.