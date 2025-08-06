Dünyanın en bulaşıcı hastalıklardan biri: Vakalar arttı, DSÖ uyarıyor
DSÖ verileri, pandemi sonrası çocukluk çağı aşılarında son 30 yılın en büyük düşüşünün yaşandığını ortaya koydu. Uzmanlar, dünya genelinde yeniden yükselişe geçen kızamık ve boğmaca salgınlarına karşı acil önlem çağrısı yapıyor.
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yayımladığı yeni bir çalışmaya göre, 2019 ile 2022 yılları arasında dünya genelinde yaklaşık 67 milyon çocuk rutin çocukluk çağı aşılarını kaçırdı. Pandemi sürecinde yaşanan sağlık hizmeti kesintileri ve aşıya olan güvenin azalması, kızamık ve boğmaca gibi daha önce kontrol altına alınan hastalıkların dünya genelinde yeniden artmasına yol açtı.
DSÖ araştırmacıları bu durumu, “son otuz yılın en büyük ve sürekli çocukluk çağı aşı gerilemesi” olarak tanımlıyor. Bu gerileme, yalnızca çocukları değil, zaten zorlanan sağlık sistemlerini de tehdit ediyor.