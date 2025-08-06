Dünyanın en bulaşıcı hastalıklardan biri: Vakalar arttı, DSÖ uyarıyor

BU HASTALIKLAR NEDEN TEHLİKELİ?

Kızamık, sadece döküntü ve ateşle sınırlı kalmıyor; zatürre, körlük, ensefalit ve uzun süreli bağışıklık baskılanması gibi ciddi komplikasyonlara yol açabiliyor. Enfekte olan her beş çocuktan biri ağır hastalık geçiriyor. Özellikle beş yaş altı çocuklar ve 30 yaş üstü bireylerde ölüm riski artıyor.



Boğmaca ise özellikle bebeklerde şiddetli öksürük krizlerine, kaburga kırıklarına ve hayati tehlike arz eden apne nöbetlerine neden olabiliyor. Bir yaş altındaki bebeklerin yaklaşık üçte biri hastaneye kaldırılıyor.



DSÖ, UNICEF ve diğer sağlık kuruluşları, küresel aşılamanın eski seviyelerine dönmesi ve kamuoyunun güveninin yeniden inşası için şu adımların atılması gerektiğini vurguluyor:



Aşı hizmetlerine erişimi kısıtlı olan topluluklar öncelikli hedef alınarak bağışıklama kampanyalarının güçlendirilmesi





