Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke

Araştırma, 127 ülkedeki 500 şehirden elde edilen verilerle plastik atıkların yıllık üretim miktarını ve doğrudan etkilerini tahmin etti. Her yıl 400 milyon tondan fazla plastik üretildiği, bunun 52 milyon tonunun ya yakıldığı ya da açık alana döküldüğü öngörülüyor. İşte plastik kirliliğine en fazla sebep olan 10 ülke..