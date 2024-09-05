Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke
Plastikleri geri dönüşüm için ayırmak can sıkıcı olabilir ancak bilim insanları, atık toplama eksikliğinin dünya çapında milyonlarca insan için ölümcül olabileceği konusunda uyarıyor. Leeds Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka modellemesini kullanarak en fazla plastik kirliliği neden olan 10 ülkeyi ortaya çıkardı. İşte o ülkeler...
Leeds Üniversitesi’nden bilim insanları, yapay zeka kullanarak en fazla plastik kirliliğinden sorumlu 10 ülkeyi belirledi. 2020 yılında 52 milyon ton plastik atığın toplanmadan çevreye karıştığı ve bu durumun ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu tespit ettiler.