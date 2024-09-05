Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke

Plastikleri geri dönüşüm için ayırmak can sıkıcı olabilir ancak bilim insanları, atık toplama eksikliğinin dünya çapında milyonlarca insan için ölümcül olabileceği konusunda uyarıyor. Leeds Üniversitesi'nden bilim insanları, yapay zeka modellemesini kullanarak en fazla plastik kirliliği neden olan 10 ülkeyi ortaya çıkardı. İşte o ülkeler...

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 1

Leeds Üniversitesi’nden bilim insanları, yapay zeka kullanarak en fazla plastik kirliliğinden sorumlu 10 ülkeyi belirledi. 2020 yılında 52 milyon ton plastik atığın toplanmadan çevreye karıştığı ve bu durumun ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu tespit ettiler.

DÜNYA HABERLERİ

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 2

Araştırma, 127 ülkedeki 500 şehirden elde edilen verilerle plastik atıkların yıllık üretim miktarını ve doğrudan etkilerini tahmin etti. Her yıl 400 milyon tondan fazla plastik üretildiği, bunun 52 milyon tonunun ya yakıldığı ya da açık alana döküldüğü öngörülüyor. İşte plastik kirliliğine en fazla sebep olan 10 ülke.. 

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 3

10- DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ - 963,328 TON/YIL 

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 4

9-TAYLAND-995.718 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 5

8- BRAZİLYA -1.444.824 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 6

7-RUSYA -1.702.453 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 7

6- BANGLADEŞ -1.748.215 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 8

5-PAKİSTAN -2.567.461 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 9

4-ÇİN -2.808.179 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 10

3-ENDONEZYA - 3.352.229 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 11

2-NİJERYA- 3.532.479 TON/YIL

Dünyada en fazla plastik kirliliğine neden olan 10 ülke - 12

1-HİNDİSTAN-9.275.777 TON/YIL

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